Горнолыжные курорты Тироля в Австрии закроются из-за коронавируса

Горнолыжные курорты федеральной земли Тироль в Австрии досрочно прекратят свою работу с 15 марта из-за распространения нового коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 12 марта, сообщили местные власти.

«После совещания с представителями туристической отрасли Тироля сегодня было принято решение о закрытии подъемников в воскресенье, 15 марта 2020 года, на основании Закона об эпидемии. Все объекты размещения будут официально закрыты с понедельника, 16 марта 2020 года», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что власти выбрали понедельник, чтобы гости смогли вернуться с горнолыжных курортов.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время в стране зафиксировано 302 случая заражения коронавирусом.

Ранее, 11 марта, канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что работу школ и детских садов в стране приостановят с 16 марта до 3 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухань. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По последним данным, число зараженных в мире достигло 125,2 тыс. человек в 118 странах, умерло 4614 человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.