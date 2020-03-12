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В Норвегии зарегистрирована первая смерть от COVID-2019

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Фото: REUTERS/Michele Tantussi
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В Норвегии зафиксирован первый летальный исход от заражения вирусом SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-2019. Об этом сообщает телекомпания NRK со ссылкой на премьер-министра страны Эрна Сульберг в четверг, 12 марта.

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«Сегодня вечером мы получили информацию о первой смерти в результате COVID-2019. Это пожилой человек, который болел», — сказала Сульберг.

Пол и возраст скончавшегося не уточняется.

Телеканал отмечает, что человек умер именно в тот день, когда в стране был принят ряд мер по предотвращению распространения заболевания. В частности, до 26 марта закрыты все детские сады, школы и высшие учебные заведения.

Кроме того, как передает NRK, на карантин были помещены король и королева, а также ряд правительственных чиновников, включая министра иностранных дел Ине Эриксен Сёрейде и министра промышленности Иселин Нюбё, которые в сопровождении королевской четы находились с государственным визитом в Иордании в начале марта.

По информации телеканала, король и королева не имеют симптомов заболевания. 13 марта глава государства дистанционно примет участие в Совете министров.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 12 марта в Норвегии зарегистрировано 489 инфицированных.

Эпидемия пневмонии COVID-19, возбудителем которой является коронавирус SARS-CoV-2, началась в китайском городе Ухане в декабре 2019 года. Вирус быстро распространился на другие страны.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. В ближайшее время организация ожидает роста числа смертей в затронутых вирусом странах.

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