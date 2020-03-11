Занятия в школах Австрии приостановят из-за коронавируса

Работу школ и детских садов в Австрии приостановят с 16 марта до 3 апреля. Об этом сообщил в среду, 11 марта, канцлер страны Себастьян Курц.

«Чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса (COVID–19. — Ред.), с понедельника все ученики в возрасте от 14 лет будут оставаться дома до 3 апреля, их следует обучать дистанционно при помощи интернета», — приводит его слова газета Kleine Zeitung.

Курц отметил, что с 18 марта занятия будут отменены также для учащихся младших и средних классов, при этом он предостерег родителей от того, чтобы отдавать детей бабушке или дедушке, так как пожилые люди находятся в особой группе риска в случае заболевания пневмонией COVID-19.

При этом, по словам канцлера, для детей, с которыми родители не могут остаться дома и за которыми некому присмотреть, в детских садах и школах будут организованы отдельные группы.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Австрии на сегодняшний день зафиксировано 182 случая заболевания.

Ранее в этот же день ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. Возбудителем заболевания, которое представляет собой атипичную пневмонию, является коронавирус SARS-CoV-2. Генеральный директор организации Теодор Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

Кроме этого, стало известно, что в России за последние сутки зафиксировали восемь новых случаев коронавируса.

Эпидемия COVID-19 началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным на 11 марта, по всему миру подтверждено более 118 тыс. случаев заражения, скончались 4292 человека. О случаях заражения сообщили 114 стран.