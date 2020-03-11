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Оперативный штаб рекомендовал ограничить массовые мероприятия из-за коронавируса

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Фото: ТАСС/Красильников Станислав
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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал федеральным и региональным органам власти сократить количество проводимых массовых мероприятий. Об этом говорится в сообщении штаба, поступившем в «Известия» 11 марта.

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Речь идет о деловых, спортивных, культурных и развлекательных мероприятиях. Их рекомендовали по возможности перевести в видеоформат или проводить без зрителей. Исключением должны стать только чрезвычайно важные и неотложные мероприятия, говорится в сообщении.

Также федеральным властям рекомендовали отменить загранкомандировки госслужащих, за исключением неотложных поездок и командировок, необходимых для выполнения поручений президента и правительства, а также обеспечения безопасности страны. Сотрудникам органов власти рекомендовано воздержаться от поездок во все страны с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу при отсутствии крайней необходимости.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. В ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

Ранее 11 марта стало известно о восьми новых случаях коронавируса в России. Шестеро зараженных находятся в Москве, двое — в Подмосковье. Один из пациентов — ребенок, у которого нет симптомов, он только носитель вируса.

На сегодняшний день всего в России зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом. Из них 25 — у россиян, которые вернулись из Италии, два — у китайцев и один — у итальянца. Двоих граждан КНР и одного гражданина России выписали по выздоровлении. Также выписали россиян, которых эвакуировали из Японии с круизного лайнера Diamond Princess.

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