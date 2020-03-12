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Власти Латвии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

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Фото: Global Look Press
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Правительство Латвии объявило режим чрезвычайного положения в стране из-за угрозы распространения нового коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 12 марта, сообщило местное агентство LETA.

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«Чрезвычайное положение вступает в силу с момента принятия решения и до 14 апреля этого года с целью в это время ограничить распространение COVID-19 (пневмонии, вызываемой коронавирусом. — Ред.)», — цитирует агентство постановление латышского правительства.

Отмечается, что все публичные мероприятия, собрания, шествия и пикеты численностью свыше 200 человек с 13 марта отменены или запрещены.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Латвии в настоящее время зафиксированы 16 случаев заражения коронавирусом.

Ранее в этот день в Чехии было объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса. Также сообщалось о введении с 00:00 (02:00 мск) 13 марта контроля на границах с Германией и Австрией. Отмечалось, что будет запрещено любое пересечение границ, кроме как на 11 специально выделенных контрольно-пропускных пунктах.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухане. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По последним данным, число зараженных в мире достигло 124,9 тыс. человек в 118 странах, умерло 4613 человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

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