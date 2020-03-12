Власти Чехии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Чешское правительство объявило в стране чрезвычайное положение из-за угрозы распространения нового коронавируса (SARS-CoV-2). Об этом в четверг, 12 марта, на пресс-конференции заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

«Правительство реагирует на актуальную ситуацию с коронавирусом. Режим чрезвычайного положения поможет лучше управлять этой ситуацией. Мы находимся в кризисном положении и должны действовать согласно кризисным законам», — цитирует его «РИА Новости».

При этом глава МВД и вице-премьер Чехии Ян Гамачек сообщил о введении с 00:00 (02:00 мск) 13 марта контроля на границах с Германией и Австрией. Отмечается, что будет запрещено любое пересечение границ, кроме как на 11 специально выделенных контрольно-пропускных пунктах.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в республике в настоящее время зарегистрированы 94 случая заражения коронавирусом.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухане. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По последним данным, число зараженных в мире достигло 124,5 тыс. человек в 118 странах, умерло 4607 человек.

11 марта организация объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Теодор Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.