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Ученые предупредили о возможном заражении COVID-19 миллионов британцев

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Фото: REUTERS/Dylan Martinez
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Принять как можно скорее более жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединенном Королевстве призвали британские ученые. Иначе число заразившихся в ближайшие недели может достичь миллионов, предупредили они.

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Соответствующее открытое письмо, подписанное более чем 220 учеными и врачами, было направлено властям страны в субботу поздно вечером, сообщает «РИА Новости».

Пока другие европейские страны закрывают границы и вводят всеобщий карантин, британские власти не считают нужным закрыть школы и ограничить проведение массовых мероприятий, отметили авторы письма.

«Мы считаем, что меры социального дистанцирования, принятые на сегодняшний день, недостаточны, и мы считаем, что дополнительные и более ограничительные меры должны быть приняты немедленно, как это уже происходит в других странах по всему миру», — говорится в письме.

Как считают ученые, данные о росте числа заболевших в Великобритании соответствуют тому, как ранее ухудшалась эпидемиологическая ситуация в Италии, Испании, Франции и Германии.

«В условиях неограниченного роста эта вспышка затронет миллионы людей в ближайшие несколько недель», — предупреждают ученые.

Количество жертв коронавируса в Соединенном Королевстве по состоянию на субботу увеличилось почти вдвое — с 11 человек до 21. Число заразившихся выросло с 798 до 1,14 тыс.

Все 10 погибших от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19, были в группах риска. Такое заявление сделал главный санитарный врач Англии Крис Уитти.

11 марта у министра здравоохранения Великобритании Надин Доррис диагностировали коронавирус. Чиновница принимала участие в разработке законодательства по борьбе с инфекцией, заболела 6 марта. В день появления сообщений о заражении чиновницы Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

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