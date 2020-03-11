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Зараженная коронавирусом министр встречалась с Борисом Джонсоном

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Фото: TASS/PA Wire/PA Images/Joe Giddens
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У министра здравоохранения Великобритании Надин Доррис диагностировали коронавирус, пишет газета The Times. Доррис встречалась с сотнями людей в парламенте на прошлой неделе и присутствовала на приеме с Борисом Джонсоном.

Чиновница принимала участие в разработке законодательства по борьбе с коронавирусом, заболела в пятницу на прошлой неделе, и ее диагноз подтвердился вечером 10 марта.

Министр рассказала, что, как только у нее нашли вирус, она приняла все меры предосторожности и теперь не выходит из дома. «Общественное здравоохранение Англии приступило к детальному отслеживанию контактов. И департамент, и мой парламентский офис внимательно следуют их советам», — сообщила Доррис в своем заявлении, которое приводит Би-би-си.

Американский сенатор от штата Техас Тед Круз добровольно отправился на двухнедельный карантин из-за контакта с зараженным коронавирусом на конференции в Мэриленде. Соответствующее заявление политик опубликовал 8 марта в Twitter.

По его словам, на мероприятии, которое проходило с 26 по 29 февраля в Форт-Вашингтоне, он здоровался за руку и недолго беседовал с зараженным.

Ранее сообщалось, что в этой конференции также принимали участие президент США Дональд Трамп и вице-президент страны Майк Пенс, однако никто из них не сталкивался с инфицированным.

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