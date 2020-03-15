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Тест Трампа на коронавирус дал отрицательный результат

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Стали известны результаты теста президента США Дональда Трампа на коронавирус. Они показали отрицательный результат, приводит слова личного врача главы государства Шона Конли агентство Reuters.

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Ранее Трамп выступил на брифинге перед журналистами, где сказал, что сдал тест на коронавирус.

Он также заявил, что проверять состояние здоровья будут у всех сотрудников администрации, которые общались с ним лично и Майком Пенсом.

Мерить температуру стали и у журналистов перед пресс-конференциями с участием главы государства, сообщает USA Today.

Известно, что ранее Трамп вступал в контакт с инфицированными людьми. Речь идет о пресс-секретаре бразильского лидера Жаира Болсонару Фабио Вайнгартене.

Кроме того, Трамп здоровался за руку с американским политиком Мэттом Шлаппом, который позднее признался в контакте с инфицированным. Однако Шлапп утверждает, что его взаимодействие с зараженным было коротким, после контакта он помыл руки и использовал дезинфицирующее средство.

Издание The Washington Post ранее обвиняло американского президента в игнорировании рекомендаций медиков по профилактике коронавируса. Так, на одном из мероприятий он здоровался с присутствующими за руки, касался их и по меньшей мере 30 раз дотронулся до микрофона.

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