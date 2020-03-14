В Великобритании за сутки резко увеличилось число жертв коронавируса

В Великобритании число умерших от коронавирусной инфекции увеличилось до 21. За последние сутки от заболевания скончались 10 человек. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Все 10 погибших от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19, были в группах риска. Такое заявление сделал главный санитарный врач Англии Крис Уитти.

11 марта у министра здравоохранения Великобритании Надин Доррис диагностировали коронавирус. Чиновница принимала участие в разработке законодательства по борьбе с инфекцией, заболела 6 марта. В день появления сообщений о заражении чиновницы Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

Согласно данным ВОЗ, в Великобритании на сегодняшний день коронавирусом нового типа заражены более 800 человек. Всего в 129 странах, где произошло заражение, зарегистрировано 149 тыс. случаев заболевания и более 5,5 тыс. смертельных исходов.