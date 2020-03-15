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На свой крах и риск: четверть туристов из РФ не готова отказаться от поездок

Одни считают коронавирус выдумкой, другие полагаются на тест после возвращения
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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На свой крах и риск: четверть туристов из РФ не готова отказаться от поездок
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2020-03-13 16:29:22
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Пока страны закрывают границы, а авиакомпании отменяют рейсы, самостоятельные путешественники продолжают покупать билеты в Европу. По данным опроса сервиса бронирования билетов Туту.ру, четверть россиян не планирует отказываться от поездки даже под страхом заболеть новым коронавирусом. Их греет мысль, что по возвращении они смогут сдать анализ. Эксперты отмечают, что эта пандемия — не первая ситуация, когда туристы из РФ продолжают путешествовать, несмотря на опасность. И советуют им в этот раз серьезно подумать, чтобы не пришлось болеть в чужой стране.

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Анализы потом

27% россиян не собираются отказываться от поездки в Европу из-за пандемии COVID-19. Это показал опрос сервиса Туту.ру специально для «Известий». Исследование было проведено среди 3,5 тыс. респондентов во всех регионах страны.

На сайте сервиса на вопрос «Готовы ли вы перенести путешествие в Европу из-за риска заболеть коронавирусом?» 533 человека выбрали вариант «Нет, всё равно поеду». А 25% (474 человека) и вовсе полагают, что коронавирус — выдумка.

На тот же вопрос в официальной группе сервиса в соцсети «ВКонтакте» 142 человека из 442 опрошенных также заявили, что коронавирус их не пугает.

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Посетитель в офисе туроператора
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Правда, более половины опрошенных (57%) заявили, что по прилету в Россию сразу начнут искать пункты сдачи анализа на коронавирус. 6% собираются сдать биоматериал в чужой стране. Отметим, что в РФ заняться поисками лабораторий вернувшимся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией уже не придется, поскольку им полагается двухнедельный карантин, а в случае плохого самочувствия — немедленное помещение в стационар, где и возьмут анализ.

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Пассажиры в медицинских масках в аэропорту Шереметьево

Пассажиры в медицинских масках в аэропорту Шереметьево

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Напомним, что 27 февраля Ростуризм рекомендовал операторам приостановить продажу туров в Италию, Корею и Иран до нормализации эпидемиологической обстановки. 11 марта посольство России в Италии сообщило, что туристов из РФ отныне не пускают в страну в связи с ограничениями на передвижение. О введение режима ЧС с 13 марта заявил и президент США Дональд Трамп. Власти Норвегии, Словакии, Чехии и Омана запретили въезд на территории страны всем иностранцам, у которых нет разрешения на временное или постоянное проживание в государстве. В эти страны россияне поехать уже не могут. Но ряд направлений по-прежнему открыт.

Независимо от обстоятельств

Самостоятельные путешественники, судя по публикациям в соцсетях, не готовы отменить или отложить запланированные поездки в полюбившиеся россиянам Таиланд, Турцию, ОАЭ и отдельные государства Европы. По данным Туту.ру, в топ-10 самых популярных стран, куда российские туристы забронировали билеты на лето, вошли Черногория, Испания, Казахстан, Германия и Италия.

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Пляж на тайском острове Пхипхи после цунами. 27 декабря 2004 года

Пляж на тайском острове Пхипхи после цунами. 27 декабря 2004 года

Фото: REUTERS/Surapan Boonthanom
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На решение сохранить билеты их вдохновляют в том числе участники профильных групп в соцсетях, которые продолжают путешествовать и не считают коронавирус серьезной опасностью. Такие самоуверенные туристы есть всегда, отметила профессор ИОМ РАНХиГС, эксперт по туризму Галина Дехтярь. В качестве примера она напомнила катастрофу в декабре 2004 года в Индийском океане, где произошло подводное землетрясение. Цунами достигло берегов Индонезии, Шри-Ланки, юга Индии, Таиланда и других стран, тысячи человек погибли.

Как только вода немного ушла, первыми, кто поехал в эти страны, оказались русские. Число рейсов ограничили, а туристов обязывали оставить расписку, что они предупреждены об опасности. Но тогда не было пандемии и пострадать могли только сами смельчаки, а не окружающие. Сейчас ситуация совершенно иная, — подчеркнула Галина Дехтярь.

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Пустые улицы Рима из-за вспышки коронавируса COVID-19 в стране

Пустые улицы Рима из-за вспышки коронавируса COVID-19 в стране

Фото: TASS/Zuma

По ее словам, некоторых самостоятельных туристов могут сейчас соблазнить хорошие цены на авиаперелеты — многие авиакомпании стали уменьшать стоимость билетов из-за низкого спроса. Помочь способны только радикальные меры, как, например, в Израиле, где все въезжающие в страну туристы из любой точки мира должны отправиться на 14-дневный карантин. Или показателен пример Индии, где на днях приостановили действие всех туристических виз до 15 апреля.

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Пустой зал прилета в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве

Пустой зал прилета в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве

Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Туристы забывают, что болеть-то в случае заражения им придется в чужой стране. Например, они едут в закрытый Египет, и оттуда их точно никто эвакуировать не будет, — заключила Галина Дехтярь.

Тяжел риск

Сегодня на горячие линии регулярно поступают звонки от самостоятельных путешественников, оказавшихся в отдаленных регионах Италии и других опасных участках европейских стран, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Им приходится добираться до аэропортов, откуда организованы рейсы в Россию. Пока они это делают, риск заразиться повышается.

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Пассажиры в защитных масках в метро Дели

Пассажиры в защитных масках в метро Дели

Фото: TASS/Zuma
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— В случае с Италией сейчас остался рейс только из Рима, а туристы могут находиться в другой части страны. Они имеют возможность перебронировать билет, но им как минимум придется добраться до Рима. Та же ситуация с Францией, Испанией, Германией. Самостоятельные путешественники изначально рискуют, отправляясь, вопреки всем рекомендациям, в страну с неблагоприятной эпидемической обстановкой, — отметил Дмитрий Горин.

По его словам, если по каким-то причинам человеку всё же приходится ехать сейчас в Европу, то стоит брать расширенную страховку на большую сумму, которая покрывает различные медицинские случаи. Сам коронавирус входит в 99% всех страховых случаев. Также важно зарегистрироваться в приложении «Мобильный помощник МИДа», оставив контактную информацию. Тогда туристу удастся помочь, если у него возникнут проблемы с продлением визы в стране, закрытой на карантин.

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