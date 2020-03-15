На свой крах и риск: четверть туристов из РФ не готова отказаться от поездок

Пока страны закрывают границы, а авиакомпании отменяют рейсы, самостоятельные путешественники продолжают покупать билеты в Европу. По данным опроса сервиса бронирования билетов Туту.ру, четверть россиян не планирует отказываться от поездки даже под страхом заболеть новым коронавирусом . Их греет мысль, что по возвращении они смогут сдать анализ. Эксперты отмечают, что эта пандемия — не первая ситуация, когда туристы из РФ продолжают путешествовать, несмотря на опасность. И советуют им в этот раз серьезно подумать, чтобы не пришлось болеть в чужой стране.

Анализы потом

27% россиян не собираются отказываться от поездки в Европу из-за пандемии COVID-19. Это показал опрос сервиса Туту.ру специально для «Известий». Исследование было проведено среди 3,5 тыс. респондентов во всех регионах страны.

На сайте сервиса на вопрос «Готовы ли вы перенести путешествие в Европу из-за риска заболеть коронавирусом?» 533 человека выбрали вариант «Нет, всё равно поеду». А 25% (474 человека) и вовсе полагают, что коронавирус — выдумка.

На тот же вопрос в официальной группе сервиса в соцсети «ВКонтакте» 142 человека из 442 опрошенных также заявили, что коронавирус их не пугает.

Правда, более половины опрошенных (57%) заявили, что по прилету в Россию сразу начнут искать пункты сдачи анализа на коронавирус . 6% собираются сдать биоматериал в чужой стране. Отметим, что в РФ заняться поисками лабораторий вернувшимся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией уже не придется, поскольку им полагается двухнедельный карантин, а в случае плохого самочувствия — немедленное помещение в стационар, где и возьмут анализ .

Турист_2 Пассажиры в медицинских масках в аэропорту Шереметьево Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Напомним, что 27 февраля Ростуризм рекомендовал операторам приостановить продажу туров в Италию, Корею и Иран до нормализации эпидемиологической обстановки. 11 марта посольство России в Италии сообщило, что туристов из РФ отныне не пускают в страну в связи с ограничениями на передвижение. О введение режима ЧС с 13 марта заявил и президент США Дональд Трамп. Власти Норвегии, Словакии, Чехии и Омана запретили въезд на территории страны всем иностранцам, у которых нет разрешения на временное или постоянное проживание в государстве. В эти страны россияне поехать уже не могут. Но ряд направлений по-прежнему открыт.

Независимо от обстоятельств

Самостоятельные путешественники, судя по публикациям в соцсетях, не готовы отменить или отложить запланированные поездки в полюбившиеся россиянам Таиланд, Турцию, ОАЭ и отдельные государства Европы. По данным Туту.ру, в топ-10 самых популярных стран, куда российские туристы забронировали билеты на лето, вошли Черногория, Испания, Казахстан, Германия и Италия.

Турист_1 Пляж на тайском острове Пхипхи после цунами. 27 декабря 2004 года Фото: REUTERS/Surapan Boonthanom

На решение сохранить билеты их вдохновляют в том числе участники профильных групп в соцсетях , которые продолжают путешествовать и не считают коронавирус серьезной опасностью. Такие самоуверенные туристы есть всегда, отметила профессор ИОМ РАНХиГС, эксперт по туризму Галина Дехтярь. В качестве примера она напомнила катастрофу в декабре 2004 года в Индийском океане, где произошло подводное землетрясение . Цунами достигло берегов Индонезии, Шри-Ланки, юга Индии, Таиланда и других стран, тысячи человек погибли.

— Как только вода немного ушла, первыми, кто поехал в эти страны, оказались русские . Число рейсов ограничили, а туристов обязывали оставить расписку, что они предупреждены об опасности. Но тогда не было пандемии и пострадать могли только сами смельчаки, а не окружающие. Сейчас ситуация совершенно иная, — подчеркнула Галина Дехтярь.

Турист_3 Пустые улицы Рима из-за вспышки коронавируса COVID-19 в стране Фото: TASS/Zuma

По ее словам, некоторых самостоятельных туристов могут сейчас соблазнить хорошие цены на авиаперелеты — многие авиакомпании стали уменьшать стоимость билетов из-за низкого спроса. Помочь способны только радикальные меры, как, например, в Израиле, где все въезжающие в страну туристы из любой точки мира должны отправиться на 14-дневный карантин. Или показателен пример Индии, где на днях приостановили действие всех туристических виз до 15 апреля.

Турист_4 Пустой зал прилета в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

— Туристы забывают, что болеть-то в случае заражения им придется в чужой стране. Например, они едут в закрытый Египет, и оттуда их точно никто эвакуировать не будет , — заключила Галина Дехтярь.

Тяжел риск

Сегодня на горячие линии регулярно поступают звонки от самостоятельных путешественников, оказавшихся в отдаленных регионах Италии и других опасных участках европейских стран, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Им приходится добираться до аэропортов, откуда организованы рейсы в Россию. Пока они это делают, риск заразиться повышается.

Турист_5 Пассажиры в защитных масках в метро Дели Фото: TASS/Zuma

— В случае с Италией сейчас остался рейс только из Рима, а туристы могут находиться в другой части страны. Они имеют возможность перебронировать билет, но им как минимум придется добраться до Рима. Та же ситуация с Францией, Испанией, Германией. Самостоятельные путешественники изначально рискуют, отправляясь, вопреки всем рекомендациям, в страну с неблагоприятной эпидемической обстановкой , — отметил Дмитрий Горин.