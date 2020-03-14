США закроют границы для Великобритании и Ирландии с 16 марта

Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что страна с понедельника, 16 марта, вводит запрет на въезд из Великобритании и Ирландии из-за распространения коронавируса нового типа. Такое заявление в субботу, 14 марта, политик сделал во время брифинга с журналистами.

Запрет вступит в силу в 00:00 (7:00 мск) понедельника. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Пенса, все американцы и обладатели вида на жительство в США смогут вернуться в страну.

Перед мероприятием все аккредитованные журналисты были проверены врачами Белого дома на наличие повышенной температуры. Одному из репортеров после проверки было отказано в доступе на брифинг. Медики проверяют всех людей, тесно контактирующих с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом.

По данным федеральных центров по контролю над распространением заболевания на 14 марта, в США зарегистрировано 2499 случаев заболевания новым типом коронавируса, 49 человек выписаны из больниц. Число погибших от коронавируса SARS-CoV-2 в США достигло 50 человек.

Ранее 14 марта сообщалось, что в России общее число зараженных коронавирусом увеличилось до 59. Все заразившиеся посещали страны ЕС с неблагоприятной обстановкой по заболеванию. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о создании координационного совета по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Всего в 129 странах, где произошло заражение, зафиксировано более 150 тыс. заболевших, умерли более 5,6 тыс. человек.