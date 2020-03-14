В Москве число зараженных коронавирусом возросло до 33

Девять новых случаев заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2 выявлено в Москве. Таким образом, общее число зараженных в столице составило 33 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе в субботу, 14 марта.

Среди заболевших есть дети, которые посещали школы. Все их классы сейчас находятся на карантине. Взрослые пациенты на работу не ходили.

В настоящий момент шесть родственников заразившихся помещены в медучреждение в Коммунарке, еще четверо в инфекционной больнице и двое на домашнем карантине.

В штабе призвали пассажиров нижеследующих рейсов не выходить на улицу, вызвать скорую помощь или врача на дом, а также не посещать медицинские учреждения самостоятельно.

Рейс SU 2383 Женева–Москва 06.03.2020

Рейс S7 3720 Инсбрук–Москва 08.03.2020

Рейс SU 7157 Гренобль–Москва 08.03.2020

Рейс SU 2487 Цюрих–Москва 09.03.2020

Рейс SU 2329 Мюнхен–Москва 10.03.2020

В Санкт-Петербурге 14 марта был выявлен шестой случай заражения коронавирусом. Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, инфицированным оказался 55-летний мужчина, приехавший из Италии 8 марта.

Ранее в этот же день сообщалось, что в России общее число зараженных коронавирусом увеличилось до 59. Все заразившиеся посещали страны ЕС с неблагоприятной обстановкой по заболеванию. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о создании координационного совета по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Всего в 129 странах, где произошло заражение, зафиксировано более 150 тыс. заболевших, умерли более 5,6 тыс. человек.