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Мишустин заявил о создании координационного совета по борьбе с COVID-19

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Фото: ТАСС/Александр Астафьев
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о создании координационного совета по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает «РИА Новости».

На стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией премьер рассказал, что в состав этого органа войдут члены действующего оперативного штаба по предупреждению и борьбе с инфекцией, комиссии по устойчивости экономической ситуации в стране, а также главы регионов, «чтобы ситуация вышла только из сферы медицинских вопросов и требовала от нас слаженных действий».

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Заседания совета будут проходить каждый день.

Мишустин подчеркнул, что россиянам должны быть предоставлены максимально полные и достоверные данные о распространении COVID-2019 и мерах предотвращения заражения.

Ранее 14 марта сообщалось, что Мишустин распорядился усилить контроль в пунктах пропуска через границу, в аэропортах и на вокзалах на 14–15 марта для предотвращения распространения коронавируса.

В этот же день сообщалось, что число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 59. Отмечается, что большинство заболевших (56 человек) являются гражданами России. Также коронавирус выявлен у двух граждан КНР и одного гражданина Италии.

Два случая подозрения на эту инфекцию зафиксированы у сотрудников рудника «Купол» на Чукотке.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Всего в 129 странах, где произошло заражение, зафиксировано более 150 тыс. заболевших, умерли более 5,6 тыс. человек.

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