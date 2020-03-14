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В России сделали более 94 тыс. тестов на коронавирус

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Фото: ТАСС/Александр Погожев
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Почти 95 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции (COVID-19) сделано в России. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В службе отметили, что на сегодняшний день все центры гигиены и эпидемиологии обеспечены диагностическими тест-системами для выявления заболевания.

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«По состоянию на 14.03.2020 проведено 94 852 лабораторных исследования, выполненных центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации, на наличие нового коронавируса в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день стало известно об увеличении случаев заражения коронавирусом в России. Число инфицированных за последние сутки выросло с 45 до 59. Все новые заболевшие — 14 человек — ранее посещали страны ЕС.

Кроме того, два случая подозрения на эту инфекцию зафиксированы у сотрудников рудника «Купол» на Чукотке.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Всего в 129 странах, где произошло заражение, зарегистрировано 149 тыс. случаев заболевания и более 5,5 тыс. смертельных исходов.

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