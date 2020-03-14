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«Большунов и без отказа норвежцев выиграл бы Кубок мира»

Олимпийский чемпион-2014 Александр Легков - о триумфе обладателя первого Большого хрустального глобуса и дальнейших перспективах спортсмена
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
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«Большунов и без отказа норвежцев выиграл бы Кубок мира»
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2020-03-13 20:20:00
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Успеха, которого добился Александр Большунов, взяв Кубка мира в мужских лыжных гонках, не удавалось достичь с советских времен. Александр Завьялов завоевал Большой хрустальный глобус в сезонах 1980/1981 и 1982/1983, Владимир Смирнов смог это сделать в сезоне 1990/1991 (через три года он повторил этот триумф, но уже в составе сборной Казахстана).

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Оформить победу Александр должен был на последних трех этапах Кубка мира в Северной Америке — в канадском Квебеке, американском Миннеаполисе и канадском Кэнморе. Однако, во вторник норвежская делегация объявила, что не полетит за океан из-за угрозы коронавируса. Таким образом, Йоханнес Хёсфлот Клебо лишился шансов догнать Большунова.

Россияне приехали в Канаду и готовы были выступать до конца. Но в пятницу было объявлено, что этапы в этой стране тоже отменяются, и Кубок мира завершен досрочно (американский этап отменили в четверг).

В итоге Большунов прибавил к своим предыдущим достижениям Большой хрустальный глобус. Также по итогам этого сезона он выиграл Малый хрустальный глобус победителю Кубка мира в дистанционных видах гонок. Год назад Александр уже выигрывал этот трофей.

Успехи Большунова и решение норвежцев в интервью «Известиям» прокомментировал лидер нашей лыжной сборной России первой половины 2010-х годов, олимпийский чемпион-2014 Александр Легков.

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Александр Большунов, занявший первое место в гонке на 50 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Осло, на церемонии награждения

Александр Большунов, занявший первое место в гонке на 50 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Осло, на церемонии награждения

Фото: TASS/Zuma/Mathias Bergeld

— Вас не расстроило то, как оформился триумф Большунова? Не в конкретной гонке, а из-за отказа норвежцев лететь в Северную Америку…

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— Это вопрос к ним. И абсолютно не важно, что Большунов стал обладателем Кубка мира в тот момент, как норвежцы решили не ехать в Канаду. Если они принимают такое решение, то это их право, и никто не должен вспоминать об этом, анализируя успех Александра. У него был большой отрыв по очкам еще до этого. Я думаю, отказ Норвегии лететь за океан сыграл очень небольшую роль в его победе. Мало что изменилось бы, если бы они поехали в Канаду. Поэтому полагаю, все нормально. Не поехали — значит, не поехали. То, что они так решили, вопрос к норвежцам, а не к Большунову. И причины такого решения — это их проблемы, а не Александра или всех нас. Он бы все равно обязательно выиграл бы Кубок мира. Выиграл бы и без этого отказа Норвегии от участия.

— То есть спустя годы никто не вспомнит об истории с отказом норвежцев от участия в последних этапах Кубка мира?

— Я не знаю, кто у вас там вспомнит об этом. Может быть, вы журналисты что-то вспомните. Но моя точка зрения: Большунов и без этого отказа норвежцев выиграл бы Большой хрустальный глобус. В протоколе же про этот отказ не пишется. Там четко указано, что Большунов завоевал столько-то медалей в конкретном сезоне и выиграл общий зачет. Поэтому можно только порадоваться за него и весь российский спорт, который завоевал первый в постсоветской истории Большой хрустальный глобус в мужских лыжных гонках.

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Норвежец Йоханнес Клебо в спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам «Ски Тур» в Тронхейме

Норвежец Йоханнес Клебо в спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам «Ски Тур» в Тронхейме

Фото: TASS/Zuma/Vegard Wivestad

— За счет чего он сумел в последние годы добиться таких феноменальных успехов?

— Думаю, тут никаких секретов нет. Талант и трудолюбие. Когда такой одаренный спортсмен, как Александр, всего себя отдает тренировкам и выступает на пределе своих возможностей в каждой гонке, получается такой результат. Благодаря этому можно конкурировать с норвежцами, в отношении которых многие думают, что они непобедимы. Но, как показывает практика, не только в Норвегии рождаются талантливые лыжники.

— В чем особенность Большунова?

— Вы знаете, когда я выступал, существовало разделение на специалистов по спринтерским и длинным дистанциям. Мне, например, не очень давались спринты. Казалось, что у меня длинные мышцы, которые больше подходят для марафона. На коротких дистанциях они закислялись, и быстро наступала усталость. Зато на длинных дистанциях, например, в 50-километровом марафоне, мне удавалось на максимальной скорости проходить последний километр. Большунов способен хорошо выступать в любых видах гонок. Он универсален, и за счет этого стал стабильно конкурировать с норвежцами.

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Сергей Устюгов на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Драммене

Сергей Устюгов на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Драммене

Фото: TASS/Zuma/Mathias Bergeld
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— ​​​​​​​Большунов теперь на долгие годы задержится в числе лучших?

— Все зависит от него, от самого спортсмена. Никто никогда не предугадает, как сложится карьера того или иного человека. Но судя по тому, что Большунов молод, он тренируется с максимальной отдачей и думает только о спорте, у него все должно получиться. Надеюсь, что Саша продолжит прогрессировать и биться за первые места на соревнованиях самого высокого уровня. Как и Сергей Устюгов, у которого этот сезон не лучший, но уверен, что в будущем он вновь проявит себя максимально успешно. И верю, что в ближайшее время за ними подтянутся другие парни и девушки. Сейчас талантов у нас в лыжных гонках немало.

Справка «Известий»

Александр Легков родился 7 мая 1983 года в городе Красноармейск Московской области. Выступал за сборную России с 2003 года.

Двукратный чемпион мира в эстафетах — серебро в Саппоро-2007 и бронза в Валь-ди-Фьемме-2013. На Олимпийских играх 2014 года в Сочи завоевал серебро в эстафете и золото в марафоне на 50 км. Шесть раз побеждал на этапах Кубка мира в личных гонках и трижды в эстафетах. Всего 29 раз в этих соревнованиях был в призерах — 20 в личных стартах и 9 в эстафетах.

В сезоне-2012/2013 завоевал Малый хрустальный глобус победителю Кубка мира в дистанционных стартах. Три раза становился вторым в общем зачете Кубка мира (2006/2007, 2012/2013, 2013/2014).

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