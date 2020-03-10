В Нове Место пусто не бывает: наши биатлонисты слабо выступили в Чехии

Сборная России по биатлону неудачно выступила на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове Место, который проходил без зрителей из-за угрозы коронавируса. Ближе всего к медалям наши были в мужской эстафетной гонке, но стараний Карима Халили немного не хватило, чтобы вырвать бронзу у шведа Мартина Понсиулома. В личных гонках россияне лишь однажды попали в топ-10 — в женском масс-старте десятку сильнейших замкнула Лариса Куклина.

Зато в длинные выходные российских любителей спорта порадовал лыжник Александр Большунов, выигравший марафон на 50 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Холменколлене. Его главный соперник за первое место по итогам сезона Йоханнес Клэбо стал только 15-м и еще больше отстал от россиянина в общем зачете.

Александр-победитель

Александр Большунов в блестящем стиле выиграл 50-километровый марафон в Норвегии, на 0,9 секунды опередив хозяина трассы Симена Хегстада Крюгера, и досрочно выиграл «Малый хрустальный глобус» в дистанционных гонках. Спортсмен завоевал этот приз второй год подряд. Кроме Большунова дистанционный Кубок мира из российских лыжников выигрывал только Александр Легков в 2013 году.

Также Большунов лидирует в общем зачете Кубка мира, за пять гонок до конца сезона опережая норвежца Йоханнеса Клэбо на 495 баллов.

— Думаю, Большунова уже можно поздравлять с победой в общем зачете, — заявил «Известиям» четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов. — Он проводит просто выдающийся сезон, ни оставив никаких шансов Клэбо. Жаль, что в нынешнем году в лыжных гонках нет чемпионата мира, где наша сборная во главе с Большуновым вполне могла бы прервать гегемонию Норвегии.

Напомним, что в активе Александра четыре серебряные медали на ЧМ-2019 в Зеефельде.

Падение результатов

В биатлоне чемпионат мира в этом году состоялся, и одним из его триумфаторов стал Александр Логинов, выигравший спринт и ставший третьим в гонке преследования. Правда, после полицейского рейда в номер россиянина перед эстафетой его результаты стремительно пошли вниз. Напомним, что Логинов тогда отказался бежать масс-старт, где был одним из фаворитов, и выглядел бледной тенью самого себя на седьмом этапе Кубка мира в Нове Место. В своей коронной дистанции — спринте — он занял только 65-е место. Это худший результат Логинова на этапах Кубка мира более чем за два года.

— Саша заболел перед этапом, и мне не понятно, зачем его выпускали на спринт, куда вообще смотрел врач, — рассказал «Известиям» олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Владимир Барнашов. — Он должен был четко поставить диагноз и дать понять штабу, что Логинову не рекомендовано выступать. Надеюсь, что он придет в себя в Контиолахти и сможет вновь бороться за высокие места.

Партнеры Логинова также неудачно выступили при пустых трибунах чешского этапа. Лучшим из наших в спринте стал Эдуард Латыпов (17-е место), а в масс-старте Матвей Елисеев (16-й). Очередную долю критики получил 32-летний Евгений Гараничев, который не очень удачно пробежал свой этап в эстафете. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев допустил, что время бронзового призера Игр-2014 в Сочи в основе сборной постепенно подходит к концу.

— Я не согласен в этом вопросе с Драчевым, — продолжил Владимир Барнашов. — Гараничев опытный спортсмен и сам решит, когда ему заканчивать. Он много лет выступает на самом высоком уровне, и его рано списывать со счетов. Если бы у нас помимо Халили было еще десять юниоров такого же уровня, то тогда можно было сказать, что Жене будет сложно отобраться на следующий год. Сейчас же всё в его руках.

У мужчин в Нове Место порадовал только Карим Халили. 21-летний биатлонист, дебютировавший на Кубке мира в январе, чуть не привез сборную России к бронзе в эстафете на этапе Кубка мира, но проиграл финиш шведу Понсилуоме. Но это тот случай, когда впечатления сильнее результата. Карим, впервые выступивший на четвертом этапе, смотрелся прекрасно: чистая стрельба, третья скорость (быстрее прямого конкурента в гонке именитого немца Бенедикта Долля).

— Мало сомнений, что Карим закрепится в основе на следующий сезон, — заключил Владимир Барнашов. — Парень очень талантливый, и самое главное, что он достаточно скромный и работящий. Не кидается громкими фразами, а спокойно трудится и раз за разом улучшает свои результаты. С таким отношением у спортсменов зачастую хорошее будущее.

Норицын под вопросом

Очередной неудачный этап выдала женская сборная. В зачет его себе может занести разве что Лариса Куклина (16-е место в спринте и 10-е в масс-старте). Лидер сборной Екатерина Юрлова-Перхт стала 11-й в спринте, сильно уступив лидерам на лыжне, а в эстафете команда выступила экспериментальным составом и заняла лишь 7-е место. Вряд ли эти результаты спасут от увольнения старшего тренера команды Виталия Норицына. Отставку уже анонсировал Владимир Драчев, но итоговое решение будет принимать правление СБР по окончании сезона.

— Команде нужен тренер, который не побоится поставить на молодых девушек, — сказал «Известиям» олимпийский чемпион, бывший тренер сборной России Владимир Аликин. — Если Норицын и его шеф Анатолий Хованцев не способны омолодить команду, то пусть попробуют другие. Сергей Коновалов неплохо работает с резервом. С другой стороны, у него уже был шанс поработать с основой и он его не использовал. Позвать иностранного тренера? Это тоже не выход из ситуации. При Пихлере результаты тоже не были выдающимися, хотя поколение спортсменок было сильное.

Следующий этап Кубка мира стартует уже в четверг, 12 марта. В финском Контиолахти лучшие биатлонисты мира пробегут спринт, гонки преследования, сингл-микст и смешанную эстафету.