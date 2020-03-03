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Осадочек останется: у наших биатлонисток хорошие шансы вернуть серебро Игр-2014

Спортивный арбитражный суд в Лозанне должен вынести решение в течение нескольких недель
Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Осадочек останется: у наших биатлонисток хорошие шансы вернуть серебро Игр-2014
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2020-03-03 15:35:35
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Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина имеют хорошие шансы выиграть дело у Международного олимпийского комитета (МОК) в Спортивном арбитражном суде (CAS), считают опрошенные «Известиями» эксперты. Одно из оснований — заявление адвоката спортсменок Алексея Панича о том, что МОК признал подделку подписей в документах основного свидетеля обвинения — экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

CAS должен вынести решение в течение ближайших двух-трех недель. При этом, как заявил «Известиям» спортивный юрист Михаил Прокопец, арбитры вполне могут продлить этот срок до 3–4 месяцев. В случае положительного исхода Россия вернет два биатлонных серебра Сочи-2014 — в женской эстафете (Зайцева, Романова, Вилухина) и спринте (Вилухина). Ранее МОК признал биатлонисток виновными в манипуляциях с допинг-пробами на Играх-2014 в Сочи, лишил медалей и пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах. Спортсменки не согласились с обвинениями и подали апелляцию, рассмотрение которой было отложено на два года. Слушания завершились 3 марта. Адвокаты россиянок настаивали на том, чтобы они проходили в открытом режиме, но из-за угрозы распространения коронавируса CAS им отказал.

Долгое ожидание

Дело Зайцевой, Романовой и Вилухиной — эхо скандала, разгоревшегося после Игр-2014 и основанного на показаниях информатора Всемирного антидопингового агенства (WADA) Григория Родченкова, а также выводах привлеченного эксперта, канадского юриста Ричарда Макларена. На основании детального доклада последнего сразу 43 российских спортсмена получили максимальное наказание от МОК — лишение олимпийских медалей и пожизненное отстранение от Олимпиад.

28 россиян по итогам слушаний в CAS были реабилитированы. Вину еще 11 спортсменов признали доказанной, заменив им пожизненную дисквалификацию на пропуск одной Олимпиады. Все дела рассматривали в ускоренном режиме — к Играм-2018 в Пхёнчхане суд должен был оперативно разобраться, кто из спортсменов вправе в них участвовать.

Осадочек останется
Яна Романова, Екатерина Шумилова, Ольга Вилухина, Ольга Зайцева

Слева направо: Яна Романова, Екатерина Шумилова, Ольга Вилухина, Ольга Зайцева

Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев

Апелляции Зайцевой, Романовой и Вилухиной были отложены на неопределенный срок, так как биатлонистки к тому времени завершили карьеры и не претендовали на поездку в Южную Корею.

МОК обвинили в передаче документов с поддельными подписями Родченкова

Три наших спортсменки обвиняются по стандартным статьям «доклада Макларена»: присутствие фамилии в списке «Дюшес» (Зайцева), превышение уровня соли (Вилухина, Романова), подмена проб (Зайцева, Вилухина).

МОК забрал у девушек сочинские медали, но так никому их и не передал — в ожидании решения CAS вторые места в эстафете и спринте Игр-2014 сейчас считаются вакантными. Интересно, что к четвертой участнице эстафеты — Екатерине Шумиловой — у МОКа нет никаких вопросов.

— У Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной отличные адвокаты, которые уверены в правоте наших спортсменок, — отметил в разговоре с «Известиями» президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев. — Безусловно, мы рассчитываем на победу в этом деле. Во-первых, в нем много нестыковок со стороны обвинителей, во-вторых, речь идет о чистых спортсменах, чьи допинг-пробы ни разу не были положительными.

Слушания в CAS проходят в закрытом режиме из-за коронавируса. В Швейцарии зафиксировано около 100 случаев заражения COVID-19. На заседании CAS лично присутствуют не только три биатлонистки, но и их тренер на Играх в Сочи-2014 Вольфганг Пихлер. Титулованный наставник выступил в качестве свидетеля, встав на сторону спортсменок. Пихлер отметил, что показания Григория Родченкова ложные, в его данных немало нестыковок.

Осадочек останется
Российские биатлонистки Яна Романова, Ольга Зайцева и Ольга Вилухина

Российские биатлонистки Яна Романова, Ольга Зайцева и Ольга Вилухина (слева направо) у здания штаб-квартиры Спортивного арбитражного суда

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
CAS им не указ
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— У Вольфганга было много недоброжелателей в то время, когда он работал в России, — рассказала «Известиям» трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. — Его оскорбляли в СМИ, отстранили от подготовки команды к Играм-2014, он работал лишь с несколькими спортсменками. Поэтому поводов обижаться на Россию у него предостаточно. При этом Пихлер говорит, что Родченков лжет и многие показания по этому делу не соответствуют действительности. Думаю, судьи CAS должны прислушаться к мнению опытного тренера.

Свой вердикт арбитры должны вынести до конца марта. Тем не менее не исключено, что этот процесс затянется.

— Арбитры CAS могут продлевать сроки вынесения решения, если оно не привязано к конкретному событию, — пояснил «Известиям» спортивный юрист Михаил Прокопец. — Например, если с команды снимаются очки, это должны сделать до завершения сезона. А в этом случае мы можем ждать решения 3–4 месяца. Всё зависит от загрузки конкретных арбитров.

Под копирку

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Во время слушаний адвокаты российских спортсменок заявили, что подписи главного свидетеля обвинения Григория Родченкова, возможно, ему не принадлежат. Независимые эксперты из Великобритании и специалисты лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB подтвердили это официальным заключением. Согласно их данным, МОК использовал образец так называемой электронной подписи Родченкова — скан, который может быть вставлен в любой документ. То есть свидетель не подписывал каждую бумагу лично. В МОКе согласились с этими доводами, сообщил после окончания заседания представитель биатлонисток Алексей Панич.

— Во-первых, исходя из тех документов, которые мы получили от CAS, признается тот факт, что господин Родченков не подписывал ни одного из аффидевитов, которые были представлены: то есть наши подозрения и экспертные заявления оказались правильными — Родченков не подписывал этих документов. Во-вторых, Родченков заявил, что он давал согласие на использование его электронных подписей, но дело в том, что такое заявление находится в прямом противоречии с тем, что сказали эксперты. Они заявили, что электронная подпись была использована только на двух документах из девяти. То есть в отношении семи документов эксперты указали на то, что подписи были сделаны другим лицом, — уточнил адвокат.

Осадочек останется
Григорий Родченков

Григорий Родченков

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Российская сторона теперь рассчитывает, что показания Григория Родченкова уберут из дела и тогда обвинения МОКа могут развалиться. Хотя, по мнению Михаила Прокопца, пока рано делать какие-то глобальные выводы.

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— Дело проходит в закрытом режиме, и никто, кроме участников процесса, не понимает, какое значение имеют эти поддельные подписи, — отметил он.

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев сказал «Известиям», что для выяснения ситуации в суд в Лозанне должен явиться сам Григорий Родченков.

— Хотя есть большие сомнения в том, что господин Родченков вообще жив. Возможно, его подписи, заявления кто-то формирует исключительно в интересах обвинить российских спортсменов, — отметил Леонид Тягачев. — Последний раз мы видели его в фильме «Икар» (вышел в 2017 году. — «Известия»), но непонятно, когда состоялся разговор режиссера документальной картины с информатором WADA. После этого он появлялся на публике в какой-то маске, а в последнее время все заявления делались через его адвоката. Какой-то каламбур. Если CAS действительно хочет разобраться в этом деле, то арбитрам надо вживую увидеть Родченкова, чтобы удостовериться во всех его показаниях. Хотя бы по видеосвязи, но лучше лично.

Помимо апелляции в CAS, Зайцева, Романова и Вилухина подали иск против Григория Родченкова в гражданский суд Нью-Йорка. Спортсменки требуют возмещения ущерба за клевету — $10 млн каждой. Юридические расходы в американском суде взял на себя экс-глава СБР, бизнесмен Михаил Прохоров. Адвокатом биатлонисток в этом деле выступит Скотт Балбер, представлявший интересы многих знаменитостей, в том числе нынешнего президента США Дональда Трампа, а также самого Прохорова.

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