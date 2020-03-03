Осадочек останется: у наших биатлонисток хорошие шансы вернуть серебро Игр-2014

Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина имеют хорошие шансы выиграть дело у Международного олимпийского комитета (МОК) в Спортивном арбитражном суде (CAS), считают опрошенные «Известиями» эксперты. Одно из оснований — заявление адвоката спортсменок Алексея Панича о том, что МОК признал подделку подписей в документах основного свидетеля обвинения — экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

CAS должен вынести решение в течение ближайших двух-трех недель. При этом, как заявил «Известиям» спортивный юрист Михаил Прокопец, арбитры вполне могут продлить этот срок до 3–4 месяцев. В случае положительного исхода Россия вернет два биатлонных серебра Сочи-2014 — в женской эстафете (Зайцева, Романова, Вилухина) и спринте (Вилухина). Ранее МОК признал биатлонисток виновными в манипуляциях с допинг-пробами на Играх-2014 в Сочи, лишил медалей и пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах. Спортсменки не согласились с обвинениями и подали апелляцию, рассмотрение которой было отложено на два года. Слушания завершились 3 марта. Адвокаты россиянок настаивали на том, чтобы они проходили в открытом режиме, но из-за угрозы распространения коронавируса CAS им отказал.

Долгое ожидание

Дело Зайцевой, Романовой и Вилухиной — эхо скандала, разгоревшегося после Игр-2014 и основанного на показаниях информатора Всемирного антидопингового агенства (WADA) Григория Родченкова, а также выводах привлеченного эксперта, канадского юриста Ричарда Макларена. На основании детального доклада последнего сразу 43 российских спортсмена получили максимальное наказание от МОК — лишение олимпийских медалей и пожизненное отстранение от Олимпиад.

28 россиян по итогам слушаний в CAS были реабилитированы. Вину еще 11 спортсменов признали доказанной, заменив им пожизненную дисквалификацию на пропуск одной Олимпиады. Все дела рассматривали в ускоренном режиме — к Играм-2018 в Пхёнчхане суд должен был оперативно разобраться, кто из спортсменов вправе в них участвовать.

Осадочек останется Слева направо: Яна Романова, Екатерина Шумилова, Ольга Вилухина, Ольга Зайцева Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев

Апелляции Зайцевой, Романовой и Вилухиной были отложены на неопределенный срок, так как биатлонистки к тому времени завершили карьеры и не претендовали на поездку в Южную Корею.

Три наших спортсменки обвиняются по стандартным статьям «доклада Макларена»: присутствие фамилии в списке «Дюшес» (Зайцева), превышение уровня соли (Вилухина, Романова), подмена проб (Зайцева, Вилухина).

МОК забрал у девушек сочинские медали, но так никому их и не передал — в ожидании решения CAS вторые места в эстафете и спринте Игр-2014 сейчас считаются вакантными. Интересно, что к четвертой участнице эстафеты — Екатерине Шумиловой — у МОКа нет никаких вопросов.

— У Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной отличные адвокаты, которые уверены в правоте наших спортсменок, — отметил в разговоре с «Известиями» президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев. — Безусловно, мы рассчитываем на победу в этом деле. Во-первых, в нем много нестыковок со стороны обвинителей, во-вторых, речь идет о чистых спортсменах, чьи допинг-пробы ни разу не были положительными.

Слушания в CAS проходят в закрытом режиме из-за коронавируса. В Швейцарии зафиксировано около 100 случаев заражения COVID-19. На заседании CAS лично присутствуют не только три биатлонистки, но и их тренер на Играх в Сочи-2014 Вольфганг Пихлер. Титулованный наставник выступил в качестве свидетеля, встав на сторону спортсменок. Пихлер отметил, что показания Григория Родченкова ложные, в его данных немало нестыковок.

Осадочек останется Российские биатлонистки Яна Романова, Ольга Зайцева и Ольга Вилухина (слева направо) у здания штаб-квартиры Спортивного арбитражного суда Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

— У Вольфганга было много недоброжелателей в то время, когда он работал в России, — рассказала «Известиям» трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. — Его оскорбляли в СМИ, отстранили от подготовки команды к Играм-2014, он работал лишь с несколькими спортсменками. Поэтому поводов обижаться на Россию у него предостаточно. При этом Пихлер говорит, что Родченков лжет и многие показания по этому делу не соответствуют действительности. Думаю, судьи CAS должны прислушаться к мнению опытного тренера.

Свой вердикт арбитры должны вынести до конца марта. Тем не менее не исключено, что этот процесс затянется.

— Арбитры CAS могут продлевать сроки вынесения решения, если оно не привязано к конкретному событию, — пояснил «Известиям» спортивный юрист Михаил Прокопец. — Например, если с команды снимаются очки, это должны сделать до завершения сезона. А в этом случае мы можем ждать решения 3–4 месяца. Всё зависит от загрузки конкретных арбитров.

Под копирку

Во время слушаний адвокаты российских спортсменок заявили, что подписи главного свидетеля обвинения Григория Родченкова, возможно, ему не принадлежат. Независимые эксперты из Великобритании и специалисты лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB подтвердили это официальным заключением. Согласно их данным, МОК использовал образец так называемой электронной подписи Родченкова — скан, который может быть вставлен в любой документ. То есть свидетель не подписывал каждую бумагу лично. В МОКе согласились с этими доводами, сообщил после окончания заседания представитель биатлонисток Алексей Панич.

— Во-первых, исходя из тех документов, которые мы получили от CAS, признается тот факт, что господин Родченков не подписывал ни одного из аффидевитов, которые были представлены: то есть наши подозрения и экспертные заявления оказались правильными — Родченков не подписывал этих документов. Во-вторых, Родченков заявил, что он давал согласие на использование его электронных подписей, но дело в том, что такое заявление находится в прямом противоречии с тем, что сказали эксперты. Они заявили, что электронная подпись была использована только на двух документах из девяти. То есть в отношении семи документов эксперты указали на то, что подписи были сделаны другим лицом, — уточнил адвокат.

Осадочек останется Григорий Родченков Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Российская сторона теперь рассчитывает, что показания Григория Родченкова уберут из дела и тогда обвинения МОКа могут развалиться. Хотя, по мнению Михаила Прокопца, пока рано делать какие-то глобальные выводы.

— Дело проходит в закрытом режиме, и никто, кроме участников процесса, не понимает, какое значение имеют эти поддельные подписи, — отметил он.

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев сказал «Известиям», что для выяснения ситуации в суд в Лозанне должен явиться сам Григорий Родченков.

— Хотя есть большие сомнения в том, что господин Родченков вообще жив. Возможно, его подписи, заявления кто-то формирует исключительно в интересах обвинить российских спортсменов , — отметил Леонид Тягачев. — Последний раз мы видели его в фильме «Икар» (вышел в 2017 году. — «Известия»), но непонятно, когда состоялся разговор режиссера документальной картины с информатором WADA. После этого он появлялся на публике в какой-то маске, а в последнее время все заявления делались через его адвоката. Какой-то каламбур. Если CAS действительно хочет разобраться в этом деле, то арбитрам надо вживую увидеть Родченкова, чтобы удостовериться во всех его показаниях. Хотя бы по видеосвязи, но лучше лично.