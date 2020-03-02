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МОК обвинили в передаче документов с поддельными подписями Родченкова

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Международный олимпийский комитет (МОК) по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной представил документы с поддельными подписями бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил адвокат Алексей Панич во время слушаний в Спортивном арбитражном суде (СAS).

«Безответственность и некомпетентность МОК привела к тому, что спортсмены потратили кучу своих денег и времени. В созданной чиновниками МОК только им удобной системе у спортсмена практически нет шансов доказать свою невиновность. Мы требуем от СAS создать новый прецедент и хотим справедливой компенсации морального вреда и понесенных расходов, такая серьезная организация не вправе готовить обвинение так непрофессионально», — цитирует ТАСС Панича.

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Он отметил, что большинство предъявленных МОК обвинений было снято на досудебной стадии. Таким образом, спортсмены требуют компенсации всех своих финансовых издержек в десятикратном размере.

МОК пожизненно дисквалифицировал спортсменок за причастность к допинговой системе в Сочи-2014, а также лишил их медалей Игр: Зайцеву и Романову — серебра эстафеты, Вилухину — серебряных медалей эстафеты и спринта. Рассмотрение апелляции на это решение суд откладывал больше двух лет. Слушания проходят 2 и 3 марта в швейцарском Цюрихе и будут закрыты для прессы.

В феврале 2018 года биатлонистки подали иск к Родченкову. Тогда сообщалось, что каждая из спортсменок требует у него компенсацию в размере $10 млн.

В 2016 году бежавший в США экс-глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Григорий Родченков рассказал на страницах New York Times о допинговых нарушениях российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи. По итогам расследования Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный олимпийский комитет признали 43 российских спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил.

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