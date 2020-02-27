CAS обнародовал сроки рассмотрения спора WADA и РУСАДА

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне сообщил, что слушания спора Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) пройдут не ранее конца апреля 2020 года. Об этом сообщает официальный сайт CAS в четверг, 27 февраля.

«Слушание <...> не будет проводиться публично из-за соглашения всех заинтересованных сторон. Дополнительная информация будет опубликована после определения даты слушания», — говорится в заявлении.

Кроме того, в документе сказано, что все организации или спортсмены, которые хотят принять участие в споре в качестве третьих сторон, должны подать соответствующее прошение до середины апреля.

Помимо этого, в тексте указаны и имена арбитров, которые будут участвовать в этом деле и после выносить свой вердикт.

«Состав арбитров, назначенных для решения этого вопроса, состоит из судьи Марка Л. Уильямса, С.С.(Австралия) (председатель группы), профессора Луиджи Фумагалли (Италия) и Хамид Г. Гарави (Франция /Иран) (соарбитры)», — отмечается в релизе.

В январе 2020 года сразу несколько российских спортивных организаций завили, что готовы выступить в споре WADA–РУСАДА в качестве третьей стороны. В их числе, например, Олимпийский комитет России.

В сентябре 2019 года Россию заподозрили в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания РУСАДА не соответствующей кодексу WADA. 9 декабря 2019 года исполком WADA лишил Россию права на участие и проведение крупных спортивных турниров в течение четырех лет. Российские атлеты смогут соревноваться только под нейтральным флагом.

Данное решение РУСАДА обжалует в Спортивном арбитражном суде.