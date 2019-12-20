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Судебные тезисы: CAS может рассмотреть апелляцию России в апреле

На кону судьба отечественного спорта на ближайшие четыре года
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Судебные тезисы: CAS может рассмотреть апелляцию России в апреле
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2019-12-19 17:07:13
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Как и ожидалось, наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не согласился с решением исполкома WADA, отстранившего РФ от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. Глава набсовета Александр Ивлев заявил, что дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Его могут рассмотреть в конце апреля 2020 года, прогнозируют юристы. Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг заявил, что решение WADA не соответствует здравому смыслу, носит политический оттенок и противоречит Олимпийской хартии.

По словам главы государства, если сейчас к Олимпийскому комитету России (ОКР) претензий нет, — а их нет — сборная должна выступать на Играх-2020 в Токио под своим флагом.

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— Мы делаем всё, чтобы российский спорт был чистым, РУСАДА формировалось в тесном контакте с нашими коллегами из WADA, мы даже руководителей выбирали по их рекомендации. К сожалению, решение, скорее всего, опять носит политический характер, — добавил президент.

Борьба продолжается

По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, у нас есть хорошие шансы на победу в Лозанне. Арбитры CAS уже принимали непопулярные решения в пользу отечественных спортсменов и функционеров. В 2018-м олимпийские медали были возвращены Александру Легкову, Александру Третьякову, Никите Крюкову и другим героям Сочи-2014, а летом 2019 года была удовлетворена апелляция экс-министра спорта РФ Виталия Мутко на решение МОКа о его пожизненном отстранении от Олимпийских игр.

Пятеро из семи членов наблюдательного совета РУСАДА не согласились с санкциями WADA в отношении российского спорта, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева и руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков — воздержались. Таким образом, российская сторона обжалует решение исполкома WADA в CAS.

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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— Я считаю, что в любом случае надо бороться до конца, и наш удачный кейс в CAS в 2018 году — лишнее тому подтверждение, — отметила в разговоре с «Известиями» чемпионка мира в санном спорте, серебряный призер Игр-2014 Татьяна Иванова. — Нельзя просто так соглашаться с мнением WADA. Могу сказать, что у меня не было какой-то болезненной реакции после оглашения решения исполкома WADA 9 декабря. Я прошла всё это несколько лет назад и уже спокойно отношусь.

В феврале 2018-го года CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, в том числе и Татьяны Ивановой. Результаты спортсменов были восстановлены, им вернули олимпийские медали и право в будущем выступать на Олимпийских играх.

Теперь РУСАДА должно до 30 декабря отправить ответ на решение исполкома WADA. Всемирное антидопинговое агентство, в свою очередь, должно подать официальное уведомление о споре в CAS. Вопрос о том, кто будет представлять наши интересы в Лозанне, обсудят 24 декабря на заседании исполкома ОКР, который является одним из учредителей РУСАДА.

Успеть до лета

Международный стандарт предусматривает ускоренную процедуру рассмотрения дела в CAS — три месяца с момента формирования коллегии арбитров. Соответственно, если жалоба будет подана в начале января, в том же месяце сформируют коллегию, а примерно до конца апреля стоит ждать финального решения CAS, пояснил «Известиям» спортивный юрист Артем Пацев.

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Как правило, дело в Лозанне рассматривают три арбитра. Каждая сторона выбирает по одному из списка CAS. После этого глава Апелляционного арбитражного отдела назначает председателя коллегии. Все арбитры должны быть независимыми и не иметь никаких связей ни с одной из сторон.

В первую очередь в CAS обсудят участие российских спортсменов в ближайших стартах под национальным флагом. Если арбитры удовлетворят нашу апелляцию, то все спортсмены, получившие олимпийские лицензии, поедут в Токио-2020. В противном случае будет действовать жесткий фильтр, так как теперь допуск на Олимпийские игры контролирует WADA.

Тогда многим именитым российским спортсменам, имеющим в своей карьере положительные допинг-пробы (неважно, в какой период), практически наверняка придется забыть про выступление в Токио. Также допуск могут не получить и те, у кого подобных случаев не было. Такое уже было на Олимпийских играх-2018, где наша сборная уже выступала в нейтральном статусе. В списке спортсменов, которых МОК был готов пригласить на Олимпиаду в Пхёнчхан, не оказалось более 40 таких спортсменов, в том числе Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Виктор Ан, Сергей Устюгов, Валерий Ничушкин, Алексей Береглазов, Ксения Столбова, Иван Букин…

спорт
олимп кольца
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Четырехлетняя дисквалификация РФ начнется с того момента, когда CAS примет окончательное решение. Игры в Токио стартуют 24 июля. Теоретически, если суд в Лозанне не успеет вынести вердикт, но в итоге поддержит WADA, санкции вступят в силу после Олимпиады-2020 и коснутся Игр-2024.

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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что борцы готовы выступить на Играх-2020 даже в нейтральном статусе.

— Мы будем вместе со своей страной, пусть в нас никто не сомневается — подчеркнул он. — Мы часть государства, часть страны, которая надеется на нас. Если нам скажут выступать под нейтральным флагом, мы это сделаем, скажут не ехать — останемся в России. Понятно, что в такой ситуации найдутся негодяи, которые убегут за границу и после двухлетнего карантина начнут выступать за другие страны. Но такие люди были всегда.

В связи с решением исполкома WADA под угрозой также проведение целого ряда крупных турниров на территории России: это три чемпионата мира по хоккею (мужской-2023, молодежный-2023 и женский-2021), ЧМ по пляжному футболу – 2021, ЧМ по волейболу – 2022, мировое первенство по водным видам спорта – 2025, Всемирная шахматная Олимпиада – 2020… Но итоговое решение за международными федерациями, которые могут отказаться переносить крупные старты из России. Они также имеют право обжаловать позицию WADA в Лозанне.

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