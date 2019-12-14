«В CAS мы докажем, что политика не играет никакой роли в спорте»

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 19 декабря обсудит решение исполкома WADA о санкциях в отношении нашего спорта. РУСАДА была лишена статуса соответствия, у России хотят отнять все крупные турниры на ближайшие четыре года, а главное — на этот же срок забрать у наших спортсменов флаг и гимн на главных стартах.

В РУСАДА уже отмечали, что не согласятся с санкциями WADA, поэтому решение Набсовета будет носить скорее формальный характер. Дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS). Там обсудят в том числе участие российских спортсменов в ближайших стартах под национальным флагом. Шансы выиграть процесс в Лозанне в интервью «Известиям» оценила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной сборной Ирина Винер-Усманова.

— Как вы оцениваете последствия для российского спорта после решения исполкома WADA?

— Владимир Владимирович Путин дал очень грамотный и правильный ответ на это решение. Не может быть коллективной отвественности. Наказание должно быть индивидуальным и применяться к конкретным людям, допустившим нарушения. Коллективная же ответственность означает: решение WADA продиктовано соображениями, не имеющими отношения к спорту.

— Если мы не выиграем апелляцию в CAS, то к спортсменам, которые поедут на Игры-2020 в Токио под нейтральным флагом, будет применяться жесткий фильтр. Есть мнение, что их обяжут самостоятельно доказывать свою непричастность к допинговой системе…

— Думаю, что это глупости. Например, если мои спортсмены чисты, их никогда не подозревали в употреблении допинга, они постоянно проходят проверки, что они должны еще доказать? Их обязаны допустить под нейтральным флагом в любом случае. Конечно, жаль, что это не российский флаг, но в мы в любом случае выиграем в Токио.

— Что вы думаете о рекомендации WADA отнять у нас все международные соревнования?

— Я тренер, моя задача готовить спортсменов. Всё остальное нужно доказывать в суде. Что мы и будем пробовать сделать в CAS. Уверена, будут наняты первоклассные юристы, адвокаты, которые смогут доказать то, что политика не должна играть никакой роли в спорте. Так говорит президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

— Получается, исполком WADA принял политическое решение?

— Я только повторила слова Томаса Баха и полностью с ними согласна.

— Как ваши спортсмены отреагировали на все эти новости?

— Мы выиграли пять Олимпиад подряд — как в индивидуальном, так и в групповом многоборье. Я уже не говорю про чемпионаты мира, где российские спортсменки всегда на первых местах. Все благодаря неустанной работе тренеров, специалистов, но в первую очередь благодаря нашей стране. У нас обеспечивают спортсменов всем необходимым, по крайней мере в художественной гимнастике, мы тренируемся в прекрасных условиях. Ни в одной стране мира не выделяется столько средств на проведение и участие в международных турнирах. Поэтому я хочу поблагодарить руководство РФ во главе с Владимиром Путиным, который сам спортсмен и способствует тому, чтобы спорт был на высоте.

Да, сейчас у нас у всех тяжелый момент. Но это испытание, которое нам дает Всевышний, и мы обязательно его пройдем и добьемся поставленных результатов. У нас великий народ, Россия — страна мастеров, умельцев и спортсменов.