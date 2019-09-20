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Россию заподозрили в манипулировании данными антидопинговой лаборатории

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Россию подозревают в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории. Запущена процедура признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующей кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), пишет 20 сентября «РИА Новости» со ссылкой на немецкого журналиста Хайо Зеппельта.

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На своей странице в Twitter сотрудник телеканала ARD отметил, что данные о подозрениях в адрес РФ были направлены в WADA в начале этого года. По его словам, комитет Всемирного антидопингового агентства по соответствию проинформирует об этом исполком на заседании, которое пройдет в Токио 23 сентября.

«Процедура несоответствия уже запущена», — подчеркнул Зеппельт.

В 2015 году РУСАДА была лишена всех прав после публикаций комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В 2018 году организация была полностью восстановлена исполкомом WADA, так как эксперты получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории и основные аналитические данные. Речь идет о 2262 образцах.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что страна выполнила все международные требования по совершенствованию борьбы с допингом.

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