Сумма взноса России в WADA в 2020 году превысит $1 млн

Глава отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков рассказал, что размер российского взноса во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) с каждым годом увеличивается на 8% и в 2020 году составит $1 022 486,76. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС в среду, 31 июля.

«Бюджет Всемирного антидопингового агентства до 2021 года будет увеличиваться ежегодно на 8%. Соответственно, и индивидуальные взносы стран должны возрасти пропорционально», — отметил Хрычиков.

Уточняется, что в 2019 году размер российского взноса составил $946 747. В настоящее время вся сумма за текущий год уже выплачена.

2 июля стало известно, что WADA проверяет 298 спортсменов из России на нарушение антидопинговых правил на основе данных московской лаборатории. Уточняется, что в результате анализа допинг-проб были составлены пакеты доказательств нарушений. На данный момент первая партия полученной из московской лаборатории информации передана международным спортивным федерациям.

В ответ на это в Министерстве спорта России заявили, что российская сторона выполняет все договоренности и тесно взаимодействует с WADA. По словам представителя министерства, в случае если российские спортсмены нарушили антидопинговые правила, они будут дисквалифицированы. Он также подчеркнул, что Россия является сторонником «чистого спорта».