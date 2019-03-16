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РУСАДА в январе–феврале проверило на допинг почти 400 легкоатлетов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые два месяца текущего года протестировало 389 отечественных легкоатлетов. Об этом 16 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

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На втором месте по проверкам среди представителей олимпийских видов спорта оказались тяжелоатлеты. Помимо этого, агентство взяло пробы на допинг у 70 лыжников и 52 биатлонистов.

26 февраля РУСАДА обвинило российскую биатлонистку Маргариту Васильеву в том, что она не уделяла должного внимания антидопинговому образованию.

25 февраля стало известно, что у Васильевой появилось три «флажка» в системе ADAMS из-за отсутствия контрольных проб. Согласно регламенту WADA, в случае пропуска трех тестов за 12 месяцев атлету грозит наказание в виде дисквалификации на срок от одного года до двух лет.

7 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне (Швейцария) дисквалифицировал российскую легкоатлетку Анисю Кирдяпкину до 2020 года за нарушение антидопинговых правил.

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