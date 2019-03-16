РУСАДА в январе–феврале проверило на допинг почти 400 легкоатлетов
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые два месяца текущего года протестировало 389 отечественных легкоатлетов. Об этом 16 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
На втором месте по проверкам среди представителей олимпийских видов спорта оказались тяжелоатлеты. Помимо этого, агентство взяло пробы на допинг у 70 лыжников и 52 биатлонистов.
26 февраля РУСАДА обвинило российскую биатлонистку Маргариту Васильеву в том, что она не уделяла должного внимания антидопинговому образованию.
25 февраля стало известно, что у Васильевой появилось три «флажка» в системе ADAMS из-за отсутствия контрольных проб. Согласно регламенту WADA, в случае пропуска трех тестов за 12 месяцев атлету грозит наказание в виде дисквалификации на срок от одного года до двух лет.
7 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне (Швейцария) дисквалифицировал российскую легкоатлетку Анисю Кирдяпкину до 2020 года за нарушение антидопинговых правил.