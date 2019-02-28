Прокуратура Мюнхена арестовала четырех человек по делу о допинге

Прокуратура Мюнхена арестовала четырех граждан Германии по делу о допинге в ФРГ и Австрии. Отмечается, что среди арестованных нет спортсменов, задержаны врач и его сообщники, передает 28 февраля «РИА Новости».

«Два человека были задержаны в Эрфурте, два — в Зеефельде. <...> Они все задержаны и арестованы по подозрению в применении методик допинга, — рассказала представительница прокуратуры.

27 февраля стало известно, что в ходе допинговых рейдов в Германии и Австрии, где проходит чемпионат по лыжным гонкам, были задержаны пять профессиональных спортсменов и еще четыре человека. В австрийской полиции уточнили, что оперативные действия были направлены на допинговую сеть, действующую по всему миру. Имена задержанных спортсменов неизвестны.

Содействие правоохранительным органом Австрии и Германии в ходе допинг-рейда оказывало Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Там уточнили, что это часть более масштабной полицейской операции.

В середине декабря прошлого года правоохранительные органы Австрии предъявили обвинения членам сборной России в нарушении антидопинговых правил в период проведения мирового первенства в Хохфильцене в 2017 году. Полиция посетила национальную команду, которая приехала в республику для выступления на этапе Кубка мира (13–16 декабря 2018), и допросила ряд спортсменов, а также специалистов сборной РФ. В отношении атлетов было начато расследование.