Колобков высказался о возможном отстранении России от участия в Олимпиаде-2020

Министр спорта РФ Павел Колобков в беседе с «Известиями» высказался о возможности отстранения России от участия в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году. Ранее о существовании подобной угрозы заявлял глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

«Говорить в таком ключе — это его право, но более важно не высказывать опасения и предположения, а продолжить заниматься прямыми обязанностями по деятельности РУСАДА. Сделать так, чтобы работа организации была еще более эффективной», — отметил руководитель Минспорта.

При этом представитель ведомства напомнил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявляло лишь о возможности перепроверки проб российских спортсменов, однако подобных обращений пока не было.

«Когда соответствующие запросы придут, в первую очередь они поступят в Следственный комитет (СК. — «Известия»). Он впервые пошел на беспрецедентные шаги при передаче электронной базы данных, которая являлась вещественным доказательством», — пояснил Колобков, отметив, что СК сделает все необходимое и для предоставления проб.

До 31 декабря 2018 года российская сторона должна была предоставить доступ к сведениям московской лаборатории, однако экспертная группа WADA не смогла в срок завершить извлечение данных из-за того, что ее оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством. После этого было принято решение согласовать дальнейшие действия по копированию данных.

РУСАДА было лишено аккредитации в 2015 году в связи с публикацией доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена. 20 сентября 2018 года исполком WADA проголосовал за его восстановление в правах. В январе этого года исполком WADA оставил неизменным статус РУСАДА, без применения санкций и лишения соответствия кодексу международной организации.

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