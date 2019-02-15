Прямой эфир

Колобков высказался о возможном отстранении России от участия в Олимпиаде-2020

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр спорта РФ Павел Колобков в беседе с «Известиями» высказался о возможности отстранения России от участия в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году. Ранее о существовании подобной угрозы заявлял глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

Чистые как WADA: у РУСАДА высокий шанс сохранить статус
Объявление решения исполкома Всемирного антидопингового агентства может быть перенесено на более поздний срок

«Говорить в таком ключе — это его право, но более важно не высказывать опасения и предположения, а продолжить заниматься прямыми обязанностями по деятельности РУСАДА. Сделать так, чтобы работа организации была еще более эффективной», — отметил руководитель Минспорта.

При этом представитель ведомства напомнил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявляло лишь о возможности перепроверки проб российских спортсменов, однако подобных обращений пока не было.

«Когда соответствующие запросы придут, в первую очередь они поступят в Следственный комитет (СК. — «Известия»). Он впервые пошел на беспрецедентные шаги при передаче электронной базы данных, которая являлась вещественным доказательством», — пояснил Колобков, отметив, что СК сделает все необходимое и для предоставления проб.

До 31 декабря 2018 года российская сторона должна была предоставить доступ к сведениям московской лаборатории, однако экспертная группа WADA не смогла в срок завершить извлечение данных из-за того, что ее оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством. После этого было принято решение согласовать дальнейшие действия по копированию данных.

РУСАДА было лишено аккредитации в 2015 году в связи с публикацией доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена. 20 сентября 2018 года исполком WADA проголосовал за его восстановление в правах. В январе этого года исполком WADA оставил неизменным статус РУСАДА, без применения санкций и лишения соответствия кодексу международной организации.

Подробнее — в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Кокорин и Мамаев не добились ничего, чтобы быть примером для детей»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава РУСАДА рассказал об условиях восстановления организации
МОК принял решение WADA по РУСАДА

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017