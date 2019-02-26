Прямой эфир

РУСАДА обвинило биатлонистку Васильеву в низкой антидопинговой образованности

0
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская биатлонистка Маргарита Васильева, которой грозит дисквалификация из-за трехкратного пропуска допинг-теста в течение года, могла бы избежать этих проблем, если бы уделяла должное внимание антидопинговому образованию. Об этом заявила первый заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

«Союзу биатлонистов России следует уделять очень большое внимание образовательной работе со своими спортсменами», — цитирует ее ТАСС.

Пахноцкая добавила, что четкая работа с системой ADAMS (Anti-Doping Administration & Management System) является частью деятельности любого профессионального спортсмена, которой нельзя пренебрегать.

Она отметила, что на сайте РУСАДА есть специальный видеоурок по заполнению ADAMS.

«Если же спортсмен сталкивается с какими-то затруднениями в заполнении своего профиля в АДАМС, то он всегда может позвонить в РУСАДА за консультацией, этого Васильева почему-то не сделала», — сказала Пахноцкая.

25 февраля стало известно, что у Васильевой появилось три «флажка» в системе ADAMS из-за отсутствия контрольных проб. Согласно регламенту WADA, в случае пропуска трех тестов за 12 месяцев атлету грозит наказание в виде дисквалификации на срок от одного года до двух лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Биатлонистка Васильева назвала причину пропуска трех допинг-тестов
ВФЛА отозвала апелляцию на отстранение после решения по статусу РУСАДА

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017