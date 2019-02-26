РУСАДА обвинило биатлонистку Васильеву в низкой антидопинговой образованности

Российская биатлонистка Маргарита Васильева, которой грозит дисквалификация из-за трехкратного пропуска допинг-теста в течение года, могла бы избежать этих проблем, если бы уделяла должное внимание антидопинговому образованию. Об этом заявила первый заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

«Союзу биатлонистов России следует уделять очень большое внимание образовательной работе со своими спортсменами», — цитирует ее ТАСС.

Пахноцкая добавила, что четкая работа с системой ADAMS (Anti-Doping Administration & Management System) является частью деятельности любого профессионального спортсмена, которой нельзя пренебрегать.

Она отметила, что на сайте РУСАДА есть специальный видеоурок по заполнению ADAMS.

«Если же спортсмен сталкивается с какими-то затруднениями в заполнении своего профиля в АДАМС, то он всегда может позвонить в РУСАДА за консультацией, этого Васильева почему-то не сделала», — сказала Пахноцкая.

25 февраля стало известно, что у Васильевой появилось три «флажка» в системе ADAMS из-за отсутствия контрольных проб. Согласно регламенту WADA, в случае пропуска трех тестов за 12 месяцев атлету грозит наказание в виде дисквалификации на срок от одного года до двух лет.