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Биатлонистка Васильева назвала причину пропуска трех допинг-тестов

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Российская биатлонистка Маргарита Васильева объяснила забывчивостью пропуск трех тестов на допинг. Об этом она рассказала 26 февраля в своем аккаунте в Instagram.

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«Мы, спортсмены, очень часто меняем место проживания и должны всегда помнить о заполнении АДАМС (онлайн-система для хранения данных Всемирного антидопингового агентства (WADA). — Ред.) и менять свои адреса, местонахождение и время часового окна. А с нашими постоянными передвижениями и с какой скоростью мы меняем место проживания за год — сложно не ошибиться и помнить обо всем», — пишет спортсменка.

По ее словам, последний, третий, тест она пропустила, когда допинг-офицеры приехали в Красноярск, чтобы взять анализы, однако в тот момент она направлялась на этапы Кубка мира в Канаде и США.

25 февраля стало известно, что у Васильевой появилось три «флажка» в системе ADAMS из-за отсутствия контрольных проб. Согласно регламенту WADA, в случае пропуска трех тестов за 12 месяцев атлету грозит наказание в виде дисквалификации.

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