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Россиянин Елисеев завоевал серебро в гонке преследования на ЧЕ по биатлону

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Россиянин Матвей Елисеев завоевал серебряную медаль в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Минской области (Белоруссия).

Победу в гонке преследования одержал норвежец Тарьей Бё, преодолевший 12,5 км за 31 минуту 10,3 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах, сообщает «РИА Новости».

Елисеев с одним промахом уступил победителю 28,5 секунды. Бронза досталась норвежцу Хаварду Богетвейту (+54,2 секунды, 1 промах).

Ранее, 23 февраля, российский лыжник Александр Большунов показал второе время в скиатлоне (смешанная гонка преследования) на чемпионате мира по лыжным гонкам в австрийском Зеефельде.

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