Биатлонистка Васильева пропустила три допинг-теста за год

Биатлонистка сборной России Маргарита Васильева трижды за год пропустила допинг-тесты, что может привести к ее отстранению от соревнований, пишет «Газета.ру».

По данным издания, из-за отсутствия контрольных проб у спортсменки появилось три «флажка» в системе ADAMS Всемирного антидопингового агентства (WADA). Согласно регламенту международной организации, в случае пропуска трех тестов за 12 месяцев атлету грозит наказание в виде дисквалификации.

Как пояснили газете «Спорт-Экспресс» источники, знакомые с ситуацией, третье предупреждение у Васильевой появилось после того, как допинг-офицеры приехали в Красноярск, чтобы взять анализы у россиянки, которая в тот момент направлялась на этапы Кубка мира в Канаде и США. По словам собеседника издания, Союз биатлонистов России уже подал во всемирную организацию письма с обоснованием отсутствия спортсменки в Красноярске.

Максимальное наказание за пропуск допинг-тестов — дисквалификация до двух лет. Однако источник утверждает, что с учетом поданных документов спортсменку могут отстранить до конца сезона.

24 февраля российский лыжник Матвей Елисеев стал вторым в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Белоруссии.

Победу в гонке одержал норвежец Тарьeй Бё, преодолевший 12,5 км за 31 минуту 10,3 сек, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Елисеев с одним промахом уступил ему 28,5 сек. Бронза досталась норвежцу Xaвaрду Бoгeтвейту (+54,2 сек, 1 промах).