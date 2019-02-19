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Названы последствия опоздания Гараничева на гонку этапа Кубка мира в США

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Фото: TASS/Imago
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Российскому биатлонисту Евгению Гараничеву, который опоздал к старту гонки преследования на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, не грозит непопадание в заявку на мартовский чемпионат мира в Швеции. Об этом «Известиям» сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).

В ночь с субботы на воскресенье Гараничев не принял участие в гонке преследования, так как перепутал время старта. В результате его сняли с проходившей через сутки смешанной эстафеты.

Также Гараничеву грозит пропуск масс-старта на чемпионате мира. По регламенту, в этой дисциплине могут выступать 15 лучших биатлонистов общего зачета Кубка мира, а Гараничев уже опустился на 16-ю строчку.

20 февраля стартует Чемпионат Европы в Минске, где Гараничев мог бы улучшить свои позиции, однако россиянин простудился.

«Еще рано говорить об окончательном составе на ЧМ — всё будет зависеть от функционального состояния спортсменов и их здоровья. Но вроде бы больных, за исключением простуженного Гараничева, сейчас в нашей сборной нет, поэтому примерный список участников на чемпионат мира уже определен», — рассказал вице-президент СБР Сергей Чепиков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не стрелял, но попал: скандал в США не лишит Гараничева поездки на ЧМ

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