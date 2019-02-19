Не стрелял, но попал: скандал в США не лишит Гараничева поездки на ЧМ

Казус с опозданием биатлониста Евгения Гараничева к старту гонки преследования на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити не повлияет на его позиции в национальной команде. Как сообщил «Известиям» источник в Союзе биатлонистов России (СБР), 31-летний спортсмен, как и Александр Логинов, имеет гарантированное место в заявке на мартовский чемпионат мира в Швеции. Сорваться поездка в Эстерсунд может только из-за проблем со здоровьем у бронзового призера Олимпиады в Сочи.

Казнить нельзя

Евгений Гараничев вошел в заявку сборной России на предстоящий чемпионат Европы в Минске. Однако простуда не даст ему выступить на континентальном первенстве. Буквально через несколько часов Гараничева заменили на Семена Сучилова. ЧЕ-2019 стартует завтра и продлится до конца недели. Он станет последним подготовительным этапом к мировому первенству. В понедельник СБР объявил состав команды на соревнованиях в Белоруссии. Помимо Логинова и Сучилова, из мужчин в него вошли Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Максим Цветков и Никита Поршнев. Среди женщин в биатлонном центре «Раубичи» будут соревноваться Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Евгения Павлова, Анастасия Морозова и Наталья Гербулова.

По словам источника «Известий» в СБР, Евгений Гараничев примет участие и в ЧМ, который состоится в марте в Швеции.

— В Эстерсунд точно поедут Логинов и Гараничев, если их не подведет здоровье, — подтвердил «Известиям» вице-президент СБР, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков. — А по женщинам окончательный состав будет сформирован по итогам чемпионата Европы. Но, на мой взгляд, в марте у нас ожидается боеспособная команда. Ребята готовились в Италии, кто-то выступал в США. Ближе к чемпионату мира они наберутся сил и будут готовы к главным стартам сезона.

В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити Евгений Гараничев не принял участие в гонке преследования, хотя среди российских спортсменов у него была лучшая стартовая позиция — по итогам спринта Евгений стал 15-м, с отставанием от победителя в одну минуту семь секунд. Как выяснилось позже — он был на разминке, но перепутал время старта. В результате биатлониста сняли с проходившей через сутки смешанной эстафеты.

Также Гараничеву грозит пропуск масс-старта на чемпионате мира. По регламенту, в этой дисциплине могут выступать 15 лучших биатлонистов общего зачета Кубка мира. До гонки преследования в США Евгений как раз замыкал эту группу стреляющих лыжников, но из-за пропуска пасьюта опустился на 16-ю строчку. Отвоевать позиции он может в течение трех личных стартов на самом ЧМ — спринт, гонка преследования и индивидуальная гонка. Масс-старт состоится в последний день турнира.

— Не надо раздувать эту историю с опозданием на пасьют — ничего особенного не произошло, — поделился с «Известиями» двукратный призер Олимпийских игр, экс-главный тренер сборной СССР Александр Привалов. — Может быть, сам Гараничев решил, что не надо выходить на этот старт, оценив свое состояние. Зачем делать из этого какую-то проблему? И не нужно выносить сор из избы — не получилось выступить в США, может быть, это поможет в перспективе.

Возможны изменения

На североамериканские этапы Кубка мира ездил не самый сильный российский состав. Из топовых спортсменов там были только Логинов и Гараничев. Вместе с ними выступали молодые Эдуард Латыпов, Александр Поварницын и Юрий Шопин. От женщин поехали Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Кристина Ильченко, Анастасия Морозова, Маргарита Васильева. Из них на чемпионат Европы заявлена лишь Морозова. При этом Куклина и Васильева в январе отметились победой в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе, одержанной совместно с Юрловой и Павловой.

— Еще рано говорить об окончательном составе на ЧМ — всё будет зависеть от функционального состояния спортсменов и их здоровья, — подчеркнул Сергей Чепиков. — Но вроде бы больных, за исключением простуженного Гараничева, сейчас в нашей сборной нет, поэтому примерный список участников на чемпионат мира уже определен. Но один-два кандидата еще могут поменяться.

Не поехавшие в Канаду и США биатлонисты провели первую половину февраля на сборе в итальянском Риднау под руководством главного тренера сборной России Анатолия Хованцева. Что касается заокеанских этапов, то в Кенморе наши спортсмены выиграли две бронзы — в индивидуальной гонке (Логинов) и эстафете (Гараничев, Латыпов, Логинов, Поварницын). В Солт-Лейк-Сити Россия осталась без медалей.

— Смущает то, что наши спортсмены очень тяжело шли по трассе в Штатах, — отметил Александр Привалов. — Да и стрельба оставляет желать лучшего. Видимо, ребята не до конца акклиматизировались, а тренеры все-таки рассчитывают подвести наших основных представителей к пику формы до чемпионата мира. Думаю, это возможно. Тем более последние неудачи могут, как ни странно, быть полезны в психологическом плане. Мы увидели свои недостатки и можем их исправить, со спокойной душой поехав в Швецию, где от нас не ждут успехов. Тогда как, к примеру, идущему первым в Кубке мира Йоханессу Бе морально очень непросто нести бремя лидерства. В США это было заметно по неуверенной стрельбе норвежца.

Чемпионат мира в Эстерсунде пройдет с 7 по 17 марта. Завершится сезон девятым этапом Кубка мира в норвежском Холменколлене, который состоится 21–24 марта.