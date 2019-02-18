Французы выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка по биатлону в США

Французские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка IBU в американском Солт-Лейк-Сити (штат Юта).

Как сообщает «РИА Новости», спортсмены из Франции прошли эстафету за 1 час 3 минут 51,4 секунды, допустив три промаха.

Второе место досталось команде Германии, которая допустила 6 промахов и отстала от победителей на 13,5 секунд. Замкнула тройку лидеров норвежская команда, допустившая 11 промахов (+1.02,2).

Сборная России в составе Александра Поварницына, Александра Логинова, Ларисы Куклиной и Маргариты Васильевой допустили 7 промахов и завершила гонку на 7-м месте (+2.41,3).

Следующим стартом для биатлонистов в рамках Кубка мира станет чемпионат мира, который пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.

Российский биатлонист Евгений Гараничев, ранее опоздавший к старту гонки преследования, не попал в состав сборной России на смешанную эстафету. Его заменил Александр Поварницын.