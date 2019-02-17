Российского биатлониста высмеяли после опоздания на гонку

Российский биатлонист Евгений Гараничев опоздал на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.

Спортсмен должен был стартовать 15-м. Однако в нужное время он не пришел на старт и был дисквалифицирован.

«О чем думал Гараничев — о шопинге, что ли? Как можно на старт опоздать?!» — сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Тренер сборной России Сергей Белозеров назвал инцидент нарушением трудовой дисциплины.

«Как минимум для начала это порицание, — сказал он в эфире «Матч ТВ». — Гараничев всегда выгодно отличается в контактных гонках. И стрельба у него хорошо идет, и ход… Самочувствие у него было неплохое».

Сам спортсмен написал на своей странице в Instagram, что с ним «ничего не случилось». «Просто опоздал на старт. Извините!» — приводит слова биатлониста «Газета.ру».

Победу в гонке одержал француз Кентен Фийон Майе, второе место занял норвежец Ветле Шостад Кристиансен, третьим стал француз Симон Дестье. Лучший из россиян Александр Логинов занял седьмое место. 17 февраля этап в США завершится смешанной и одиночной смешанной эстафетами.

Пользователи соцсетей начали шутить над биатлонистом и искать причину опоздания. Некоторые предположили, что на самом деле он бегает вдоль трассы в костюме динозавра. «Просто весь мир — это биатлон, а ты в нем — Евгений Гараничев», — написал пользователь @Maxi_Sar.

«Гонка подходит к концу практически, а я всё думаю, сколько времени Гараничев сидел в туалете», — написал @nord_vei. При этом многие болельщики поддержали спортсмена и пожелали удачи в завтрашней эстафете.



