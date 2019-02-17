Прямой эфир

Российского биатлониста высмеяли после опоздания на гонку

0
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский биатлонист Евгений Гараничев опоздал на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. 

В чем Солт: Александр Логинов готовится к главным стартам
Успешное выступление в Юте поможет биатлонисту закрепиться на втором месте в Кубке мира

Спортсмен должен был стартовать 15-м. Однако в нужное время он не пришел на старт и был дисквалифицирован.

«О чем думал Гараничев — о шопинге, что ли? Как можно на старт опоздать?!» — сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Тренер сборной России Сергей Белозеров назвал инцидент нарушением трудовой дисциплины.

«Как минимум для начала это порицание, — сказал он в эфире «Матч ТВ». — Гараничев всегда выгодно отличается в контактных гонках. И стрельба у него хорошо идет, и ход… Самочувствие у него было неплохое».

Сам спортсмен написал на своей странице в Instagram, что с ним «ничего не случилось». «Просто опоздал на старт. Извините!» — приводит слова биатлониста «Газета.ру».

Победу в гонке одержал француз Кентен Фийон Майе, второе место занял норвежец Ветле Шостад Кристиансен, третьим стал француз Симон Дестье. Лучший из россиян Александр Логинов занял седьмое место. 17 февраля этап в США завершится смешанной и одиночной смешанной эстафетами.

Пользователи соцсетей начали шутить над биатлонистом и искать причину опоздания. Некоторые предположили, что на самом деле он бегает вдоль трассы в костюме динозавра. «Просто весь мир — это биатлон, а ты в нем — Евгений Гараничев», — написал пользователь @Maxi_Sar.

«Гонка подходит к концу практически, а я всё думаю, сколько времени Гараничев сидел в туалете», — написал @nord_vei. При этом многие болельщики поддержали спортсмена и пожелали удачи в завтрашней эстафете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трехкратный чемпион Олимпиады лыжник Клебо получит условный срок за ДТП
IBU заблокировал спонсорский контракт Союза биатлонистов России на 100 млн рублей


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017