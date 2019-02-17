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Российские биатлонисты заняли 11-е место в сингл-миксте на этапе КМ в США

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Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин
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Итальянские биатлонисты Лукас Хофер и Доротея Вирер выиграли одиночную смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Солт-Лейк Сити (США).

Вторыми стали австрийцы Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер (+22,9), третьими — французы Антонен Гигонна и Жюлия Симон (+50,2). Россияне Сергей Корастылев и Ульяна Кайшева заняли 11-е место (+1.49,9), передает «Спорт-Экспресс».

16 февраля российский биатлонист Евгений Гараничев опоздал на старт гонки преследования. Спортсмен должен был стартовать 15-м. Однако в нужное время он не пришел на старт и был дисквалифицирован.

Тренер сборной России Сергей Белозеров назвал инцидент нарушением трудовой дисциплины, который вызывает порицание, а пользователи соцсетей высмеяли спортсмена.

Сам Гараничев написал на своей странице в Instagram, что с ним «ничего не случилось»: «Просто опоздал на старт. Извините!»

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