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Гараничев пропустит смешанную эстафету на этапе КМ по биатлону в США

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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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Российский биатлонист Евгений Гараничев пропустит смешанную эстафету на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити. Об этом рассказал тренер резервной мужской сборной Сергей Белозеров.

По его словам, решение связано с плохим самочувствием 31-летнего спортсмена, который испытывал недомогание и почувствовал боль в горле, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на «Матч ТВ». Ранее спортсмен опоздал на старт спринтерской гонки.

Вместо Гараничева смешанную эстафету 2×6 и 2×7,5 км побежит Александр Поварницын. Помимо него, участие в эстафете примут Александр Логинов, Лариса Куклина, Маргарита Васильева, сообщает «Газета.ру».

Гараничев является бронзовым призером зимних Олимпийских игр 2014 года в индивидуальной гонке, трехкратным чемпионом России, многократным призером этапов Кубка мира.

Ранее 18 февраля сообщалось, что французы выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка по биатлону в США.

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