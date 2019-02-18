Гараничев пропустит смешанную эстафету на этапе КМ по биатлону в США

Российский биатлонист Евгений Гараничев пропустит смешанную эстафету на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити. Об этом рассказал тренер резервной мужской сборной Сергей Белозеров.

По его словам, решение связано с плохим самочувствием 31-летнего спортсмена, который испытывал недомогание и почувствовал боль в горле, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на «Матч ТВ». Ранее спортсмен опоздал на старт спринтерской гонки.

Вместо Гараничева смешанную эстафету 2×6 и 2×7,5 км побежит Александр Поварницын. Помимо него, участие в эстафете примут Александр Логинов, Лариса Куклина, Маргарита Васильева, сообщает «Газета.ру».

Гараничев является бронзовым призером зимних Олимпийских игр 2014 года в индивидуальной гонке, трехкратным чемпионом России, многократным призером этапов Кубка мира.

Ранее 18 февраля сообщалось, что французы выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка по биатлону в США.