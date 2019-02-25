Стрельбу закончили: российские биатлонисты удачно выступили в Минске

Сборная России по биатлону завоевала пять медалей на чемпионате Европы и заняла второе место в общем зачете, уступив лишь команде Швеции. В последний день соревнований, в воскресенье, наши спортсмены завоевали в Минске сразу две награды в гонке преследования — у женщин золото уверенно выиграла Екатерина Юрлова, а у мужчин взял серебро Матвей Елисеев. В субботу Юрлова стала второй, а Дмитрий Малышко — третьим в спринте. Кроме того, в середине прошлой недели Евгения Павлова и Дмитрий Малышко выиграли сингл-микст.

Чемпионат Европы стал генеральной репетицией перед чемпионатом мира, который пройдет с 7 по 17 марта в шведском Эстерсунде, считает президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

— Я доволен, как мы провели подготовку к ЧМ-2019, — сказал он «Известиям». — В Минске ребята продемонстрировали хорошую стрельбу и неплохой ход. Понятно, что уровень соперничества был ниже, чем на этапах Кубка мира, но в любом случае это стало достойной генеральной репетицией перед главным стартом сезона.

Владимир Драчев назвал имена спортсменов, которые точно поедут на ЧМ в Швецию. У мужчин это Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев и Александр Поварницын. У женщин — Екатерина Юрлова, Светлана Миронова и Евгения Павлова.

— Эти ребята уже едут на ЧМ-2019, — продолжил Владимир Драчев. — У мужчин мы также рассматриваем кандидатуры Антона Бабикова, Никиты Поршнева и Максима Цветкова. У девушек тоже еще много кандидатов. Не исключаю, что мы возьмем в Эстерсунд восемь спортсменок.

Четырехкратная чемпионка Европы, победительница индивидуальной гонки на этапах Кубка мира Ирина Старых рискует пропустить ЧМ-2019.

— У Старых проблемы со спиной, — отметил Владимир Драчев. — Она съездит в Тюмень к своему мануальному терапевту, и после этого мы поймем, сможем ли рассчитывать на нее в Эстерсунде или нет. Если травма окажется серьезной, то это будет потерей для нашей команды.

По словам Владимира Драчева, у команды нет медального плана на ЧМ-2019. При этом он считает, что высокие результаты могут показать сразу несколько спортсменов. Среди них — чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт, которая не только впервые выиграла чемпионат Европы, но и показывает отличные результаты на этапах Кубка мира в этом сезоне.

— Любое хорошее выступление добавляет уверенности, придает положительные эмоции и влияет на подготовку в целом, — пояснила она. — Хоть мы и рассматривали старт на чемпионат Европы как подводящий, мне в любом случае важно было завоевать золото. Для меня это первая награда высшего достоинства на континентальном первенстве.

Финальный этап подготовки наших биатлонистов пройдет в Санкт-Петербурге — родном городе Екатерины.

— Для меня это, безусловно, плюс, — добавила титулованная спортсменка. — Дома у меня всегда хорошее психологическое состояние. Это поможет набраться энергии и подойти к чемпионату мира в хорошей форме.

На последнем чемпионате мира — 2017 в австрийском Хохфильцене российская сборная завоевала две медали — золото в мужской эстафете и бронзу в смешанной эстафете.