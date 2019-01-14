Хет-трик на снегу: российские биатлонисты уничтожили соперников

Сборная России прервала серию неудач на этапе Кубка мира (КМ) в немецком Оберхофе, где в последний раз она брала медали в сезоне-2014/15. Сейчас в активе нашей команды три награды, причем все — высшего достоинства. Александр Логинов выиграл спринт, одержав первую победу в своей карьере и закрепившись на втором месте в общем зачете. В воскресенье начинание уроженца Саратова продолжила женская сборная, впервые за семь лет выигравшая эстафету на КМ (россиянки побеждали в Оберхофе в 2012 году). Позднее успех сумели повторить и биатлонисты, уверенно обошедшие французов и норвежцев, — мужскую эстафету россиянам удавалось выиграть два года назад на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

Успех дебютанток

Женская эстафетная четверка в составе Евгении Павловой, Маргариты Васильевой, Ларисы Куклиной и Екатерины Юрловой одержала в Оберхофе блестящую победу. Девушки показали великолепный ход и стрельбу, допустив наименьшее количество промахов (8). Борьба за золото со сборной Германии шла до последнего огневого рубежа, где немка Дениз Херманн допустила сразу четыре промаха и ушла на два штрафных круга. В отличие от соперницы чемпионка мира Екатерина Юрлова сумела совладать с волнением и закрыла две оставшиеся мишени дополнительными патронами. Получив задел в 50 секунд, она уверенно довела дело до победы, финишировав с российским флагом.

— Юрлова — проверенный боец, я был уверен, что она отлично отработает свой этап и поборется за победу, — сказал «Известиям» олимпийский чемпион Владимир Барнашов. — Немного помогла немка, но это не умаляет заслуг Кати, которая в 33 года остается лидером команды. Она большая молодец, но в первую очередь победа важна для наших девушек. Ведь для Павловой и Васильевой это первый сезон в КМ, а для Куклиной и вовсе гонка на таком уровне была дебютной. Уверен, успех добавит всем трем уверенности в своих силах и поможет в дальнейшем удачно выступать на КМ.

Женская команда не только одержала первую за семь лет победу в эстафетах КМ, но и впервые за три года поднялась на подиум. В последний раз россиянки становились третьими в январе 2016 года на этапе в Антхольце. Всего же сборная России не могла попасть на пьедестал в эстафете 12 гонок подряд.

— Считаю, в этой победе есть большая заслуга тренерского штаба во главе с Виталием Норицыным, — сказал «Известиям» вице-президент СБР трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров. — Летом они представили план, и можно смело сказать, что он реализуется. Да, у девочек бывают провалы в индивидуальных гонках, но прогресс по сравнению с прошлым сезоном ощутимый. Радует, что наши молодые спортсменки без раскачки включились в борьбу с лучшими биатлонистками мира.

«Золотой дубль»

Эта победа воодушевила и мужскую сборную, которая уверенно выиграла свою эстафету. Идеальное выступление Максима Цветкова и Евгения Гараничева при повальных промахах соперников позволило россиянам захватить лидерство. На третьем этапе Дмитрий Малышко только увеличил разрыв. На заключительном этапе Александр Логинов заставил болельщиков немного понервничать, допустив четыре промаха, но всё равно финишировал он в гордом одиночестве — так же, как и Юрлова, с российским флагом в руках.

— Ребята сработали как единый механизм, всё просто великолепно, — заявил «Известиям» президент СБР Владимир Драчев. — У нас давно не было золотого дубля в эстафете, и с таким достижением хочется поздравить всех наших спортсменов и болельщиков. Уже на этой неделе начнется пятый этап КМ в Рупольдинге, где будут две эстафетные гонки. Было бы здорово продолжить выступать в том же духе. Сейчас главное — успеть восстановиться.

Помимо эстафеты стоит также отметить и личный успех Александра Логинова. Благодаря победе в спринте и попаданию в топ-5 в масс-старте россиянин закрепился на втором месте в общем зачете. Он на 70 очков опережает идущего третьим француза Мартена Фуркада и на 130 баллов отстает от норвежца Йоханнеса Бё. 26-летний россиянин доказал, что готов бороться за первое место в общем зачете КМ уже в нынешнем сезоне.

В последний раз биатлонист из РФ побеждал в общем зачете КМ в 1996-м — им был нынешний президент СБР Владимир Драчев.

— Я был бы рад, если бы Логинов сделал то, что не удалось Антону Шипулину, — выиграл общий зачет КМ, — сказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев. — Понятно, что в этом сезоне догнать Бё будет очень сложно — норвежец прилично оторвался. Но если Саша одержит еще несколько побед, он обретет уверенность в своих силах и уже в следующем году сможет рассчитывать на победу. Также важно, чтобы он не дрогнул на чемпионате мира.

Логинов добавляет с каждым этапом: в Поклюке он проигрывал Бё в спринте 4,3 секунды на каждом километре, в Хохфильцене — 3,7 секунды, в Нове-Место — 2,7 секунды, а в Оберхофе — всего 0,4.

Пятый этап Кубка мира стартует 16 января спринтерской мужской гонкой.

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