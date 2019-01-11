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Губерниев отреагировал на критику победы биатлониста Логинова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Нелестные комментарии биатлонистов из Франции и Швеции, Мартена Фуркада и Себастьяна Самуэльссона, после победы россиянина Александра Логинова в спринтерской гонке этапе Кубка мира демонстрируют их сожаление о проигрыше. Такое мнение спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал в беседе с RT.

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«В России есть такая поговорка: пусть проигравший плачет. Нет никакого дела до слов Самуэльссона и Фуркада. Они смотрят на Сашу снизу вверх и плачут от того, что он их так обыграл», — пояснил комментатор.

Губерниев также признался, что ему ближе взвешенная позиция норвежского биатлониста Йоханесса Бё, который заявил, что постарается победить Логинова на трассе.

«Он верно подметил: что толку говорить, если Саша выиграл, теперь надо его обыграть», — заявил Губерниев.

После окончания двухлетней дисквалификации за употребление допинга Логинов 11 января одержал победу в спринте на 10 км на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе. После этого Фуркад заявил, что расстроен из-за победы Логинова и не может принять тот факт, что российского спортсмена допустили до соревнований. Самуэльссон в свою очередь отметил, что россиянину стоило бы извиниться «перед всей биатлонной семьей».

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