Австрийский велогонщик признался в употреблении кровяного допинга

Австрийский велогонщик Георг Прайслер признался, что употреблял допинг посредством переливания крови. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает газета Kronen Zeitung.

Спортсмен рассказал изданию, что решился на допинг из-за постоянного давления, которое он испытывал, если не достигал высоких результатов. Он также попросил прощения у всех, кого обманул.

27 февраля пять профессиональных спортсменов были задержаны в ходе допинговых рейдов в Австрии, где проходил чемпионат мира по лыжным гонкам. Среди них — эстонские лыжники Карел Таммъярв и Андреас Веэрпалу, австрийцы Макс Хауке и Доминик Бальдауф, а также Алексей Полторанин из Казахстана. Отмечалось, что одного из лыжников взяли с поличным — он делал себе переливание крови.

Позже прокуратура Мюнхена арестовала четырех граждан Германии по делу о допинге в ФРГ и Австрии. Отмечалось, что среди арестованных нет спортсменов: задержаны врач и его сообщники.

Согласно австрийскому законодательству применение спортсменом допинга не является преступлением, но если допинг был передан кому-то еще, то это уголовно наказуемое преступление.