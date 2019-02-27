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Пять спортсменов задержали на ЧМ в Австрии и Германии в ходе допинг-рейдов

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Фото: Global Look Press/Viktor Chernov
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Пять профессиональных спортсменов и еще четыре человека были задержаны в ходе допинговых рейдов в Германии и в Австрии, где проходит чемпионат мира по лыжным гонкам, сообщает BBC Sport.

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Как заявил представитель австрийской полиции, оперативные действия были нацелены на «допинговую сеть, действующую по всему миру». Имена спортсменов пока не называются. Известно лишь, что двое из задержанных атлетов являются представителями сборной Австрии по лыжным гонкам, еще один из Казахстана, остальные из Эстонии. Другие лица, доставленные в полицию, спортсменами не являются.

Других подробностей пока не приводится. Комментариев от Международной федерации лыжного спорта (FIS) также не поступало.

В середине декабря прошлого года правоохранительные органы Австрии предъявили обвинения членам сборной России в нарушении антидопинговых правил в период проведения мирового первенства в Хохфильцене в 2017 году. Полиция посетила национальную команду, которая приехала в республику для выступления на этапе Кубка мира (13–16 декабря 2018), и допросила ряд спортсменов, а также специалистов сборной РФ. В отношении атлетов было начато расследование.

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