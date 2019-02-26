Российская лыжница Седова стала шестой в индивидуальной гонке

Российская лыжница Анастасия Седова стала шестой в индивидуальной гонке 10 км классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Она показала результат 1 час 4 минуты 9 секунд.

Первое место заняла норвежская спортсменка Тереза Йохауг (27.02,1), сообщает «Спорт-Экспресс», второй стала шведка Фрида Карлссон, отставшая от лидера на 12,2 секунды.

Еще одна россиянка, Наталья Непряева, стала в гонке седьмой (1.07,5), Юлия Белорукова заняла 12-е место (1.17,0), Алиса Жамбалова пришла 21й (1.39,2).

24 февраля россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых завоевали серебро в командном спринте классическим стилем. Первое место заняли норвежские спортсмены. Российская женская команда (Непряева и Белорукова) заняла четвертое место.