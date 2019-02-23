«Евгений Климов подошел к ЧМ в хорошей форме»

Сегодня на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде будет разыгран первый комплект медалей у прыгунов с трамплина. Наши спортсмены в постсоветский период ни разу не становились призерами соревнований подобного уровня. Но сейчас у нас появилась надежда в лице Евгения Климова. В ноябре на первом этапе Кубка мира он выиграл золото — первое в российской истории. А в начале февраля 25-летний уроженец Перми взял серебро на этапе в Оберстдорфе. Также на ЧМ ожидают высоких результатов от 39-летнего Дмитрия Васильева, который 12 раз становился призером этапов Кубка мира.

Главный тренер мужской сборной России Евгений Плехов дал интервью «Известиям», в котором оценил перспективы команды.

— В какой форме сейчас находится Климов?

— По последним результатам видно, что Евгений подошел к ЧМ в хорошей форме. Он стабильно выступил на последнем этапе Кубка мира в Виллингене, заняв в одной из дисциплин седьмое место. Есть повод ожидать от него лучшего выступления на чемпионате мира.

— Можно ли ждать медалей?

— Я человек суеверный, поэтому не хочу делать прогнозы относительно конкретных результатов. Так что давайте про медали сейчас не стану говорить. В любом случае Женя и другие ребята будут стараться изо всех сил показать свои лучшие качества. А они способны на многое.

— Есть ли у трамплина в Зефельде своя специфика?

— Трамплины, конечно, различаются. В Виллингене он чуть побольше, в Зефельде — поменьше. Но нашим ребятам и девушкам уже удавалось потренироваться на трамплине в Австрии. Не все прыгнули хорошо, но будем надеяться на улучшение результатов в официальных соревнованиях.

— Чего ждать от Дмитрия Васильева?

— Дмитрий Васильев — один из наших опытных спортсменов. Он и Денис Корнилов — главные заводилы в коллективе, настоящие лидеры. Они очень позитивно влияют на всю команду. Васильев в среду на тренировке прыгнул с трамплина 110 и 117 м. Но может еще лучше. Наши ребята щупали трамплин, пытались его прочувствовать, поэтому пока не в полную силу прыгали. Есть еще технические огрехи, но парни могут прибавить. Во всяком случае, по моим ощущениям, вся команда, и Женя Климов в том числе, сейчас в хорошем психологическом состоянии и готова выжать из себя максимум.

— Как оцените погоду в Зефельде?

— Погодные условия, на мой взгляд, идеальные. Солнце светит, температура оптимальная. В дни тренировок на выкате снег чуть-чуть мягковатый, поскольку по нему бьют солнечные лучи. Но остальная часть трамплина находится в тени. Ночью в Зефельде минусовая температура, поэтому трамплин готов почти идеально. А ветра практически нет. Он очень легкий и незначительно меняется. Кому-то поддувает в одну сторону, кому-то — в другую, но скорость ветра не особо влияет на общую ситуацию. По крайней мере всё не так непредсказуемо, как в Виллингене.