Золотой прыжок: летающий лыжник Климов выиграл этап Кубка мира

Триумф российского прыгуна с трамплина Евгения Климова на этапе Кубка мира в Висле не станет последним в его карьере, уверены представители этого вида спорта. В воскресенье 24-летний уроженец Перми праздновал успех на стартовом этапе, лучше всех прыгнув с большого трамплина (134 м). Это первое золото российских мужчин в соревнованиях такого уровня за всю постсоветскую историю. Благодаря нынешней победе Евгений Климов возглавил общий зачет Кубка мира. В Куусамо он выступит в желтой майке лидера — такого ни разу не случалось с нашими прыгунами.

Успешная предсезонка

Евгений Климов уже не первый год является лидером мужской команды прыгунов — он регулярно попадает в десятку лучших на многочисленных международных соревнованиях. Однако золото на стартовом в сезоне этапе Кубка мира стало для него настоящим прорывом.

— Залогом успеха нашего спортсмена стала неплохая летняя подготовка, проведенная новым главным тренером сборной России Евгением Плеховым, — поделился мнением с «Известиями» заслуженный тренер РФ, член совета Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России (ФПЛТЛДР) Александр Арефьев. — Климов еще перед сезоном хорошо выступал на летнем Гран-при, поэтому были причины ждать от него успешных прыжков на Кубке мира.

Президент ФПЛТЛДР Дмитрий Дубровский отметил, что российский прыгун с трамплина по сравнению с предыдущими сезонами обрел необходимую стабильность и его нынешний успех закономерен.

— Климов в Висле выиграл все три прыжка: и квалификационный, и оба зачетных, — рассказал «Известиям» Дубровский. — В субботу в командном старте Евгений боролся в сильнейшей группе и там показал второй и третий результат. Его сегодняшняя форма — это не случайность, а закономерность. Особенно радует, что за полтора месяца между Гран-при и стартом Кубка мира Климов сохранил не только внутренний настрой, но и мышечные ощущения, которые крайне важны для прыгуна.

После неудачной для Климова зимней Олимпиады в Пхёнчхане в мужской сборной произошла смена тренерского состава, целью которой было улучшение выступлений лидера.

— Ключевое изменение по сравнению с прошлым сезоном — Климов больше поверил в себя, — объяснил «Известиям» главный тренер сборной России Евгений Плехов. — Год назад он тоже хорошо провел летние соревнования, но в зимний сезон у него случился технический сбой. На его устранение мы и обратили внимание в подготовительный период уже в этом году. Сам Евгений хорошо поработал и в скоростно-силовой, и в технической подготовке. Поэтому сейчас случился такой прогресс. Будем стараться работать на то, чтобы у него эти успешные результаты были стабильными. Но пока загадывать я бы не стал. В нашем полуэкстремальном виде спорта любые изменения погодных условий могут привести к самым неожиданным исходам соревнований.

Переход из двоеборья

Изначально Евгений Климов выступал в лыжном двоеборье, где в январе 2014 года выиграл бронзу чемпионата мира среди юниоров. А через месяц на Олимпиаде в Сочи он стал третьим по итогам прыжковой части, но опустился на последнее место из-за неудачного выступления в гонке.

— Наличие таланта у Климова было видно еще с юных лет, — продолжил Александр Арефьев. — Он начинал в лыжном двоеборье и уже тогда здорово прыгал. Желание перевести его в прыжки с трамплина имелось еще перед Олимпиадой-2010 в Ванкувере. Но тогда двоеборцы выступили против этого и сохранили Женю у себя. Позже этого добился Дмитрий Дубровский, возглавивший федерацию в 2014 году после сочинской Олимпиады. Он организовал перевод отчасти в приказном порядке, долго боролся за эту идею, хотя у нее было много противников. В итоге добился своего, и сейчас мы пожинаем плоды того решения. Успех Климова — безусловная заслуга федерации и ее президента, главного тренера сборной и самого спортсмена.

Глава федерации Дмитрий Дубровский считает, что для человека, который три года выступает в прыжках с трамплина (переход в этот вид спорта состоялся в 2015 году), Климов добился существенного прогресса.

— Это плод трехлетней работы в прыжках с трамплина, что является заслугой нового тренерского штаба сборной и личного тренера Климова. Начинают проявляться результаты тех системных решений, которые были приняты федерацией после сочинской Олимпиады, — подчеркнул глава федерации. — Наконец-то прыжки с трамплина в России перестали быть видом спорта для статистики. Сейчас наши ребята могут бороться за самые высокие места.

Россия усиливает конкуренцию

Широкую известность Евгений Климов приобрел в январе 2017 года, когда выиграл бронзу на этапе «Турне четырех трамплинов» в Инсбруке. Однако в дальнейшем у спортсмена выдался неудачный олимпийский сезон. По мнению Александра Арефьева, нынешний успех будет для Климова не последним в карьере.

— Сейчас Евгений выглядит гораздо более уверенным и стабильным, — говорит Арефьев. — Да, в прошлом сезоне у него был спад, но с годами он обрел необходимый опыт и сейчас уже более тщательно и точно готовится к сезону, лучше чувствует свою форму, поэтому способен еще прибавить. Не знаю, сохранит ли он свое нынешнее состояние до ЧМ, но на некоторых этапах Кубка мира он может выдать еще несколько успешных выступлений. А дальше он может стать лидером команды на пекинской Олимпиаде. Среди юниоров есть несколько талантливых ребят, и после омоложения сборной в 2022 году Россия может быть представлена довольно сильной командой.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта, являющийся главным стартом сезона для прыгунов с трамплина, пройдет с 20 февраля по 3 марта 2019 года в австрийском Зефельде.

— Сезон длинный — он длится больше четырех месяцев, — резюмировал Дубровский. — Старты проходят почти каждые выходные. Думаю, наш тренерский штаб это тоже понимает и выстроит подготовку так, чтобы Климов вышел на пик формы к главным стартам сезона, которыми являются и январское «Турне четырех трамплинов», и февральский чемпионат мира. В ближайшие выходные предстоит этап Кубка мира в финском Куусамо, а еще через неделю — домашние старты в Нижнем Тагиле. Посмотрим, насколько Женя сумеет сохранить имеющуюся сейчас форму.

В тренерском штабе сборной намерены планомерно подводить Климова к февральскому чемпионату мира, поэтому не исключили пропуска японского этапа Кубка мира в Саппоро, который пройдет в конце января.

— Мы планируем планомерно готовить Климова и остальную команду в течение всего четырехлетнего цикла, потому что основная цель — успех на Олимпиаде-2022 в Пекине, — говорит Евгений Плехов. — В этом же сезоне пока главное — подойти в хорошей форме к февральскому чемпионату мира. Не исключено, что Евгений и другие спортсмены в январе пропустят некоторые этапы Кубка мира. В частности, вызывает опасения японский этап в Саппоро. Из-за часовых поясов может быть принято решение не везти туда Климова. Но окончательно мы определимся в январе, когда будет понятно, как меняется форма Евгения, в каком состоянии он идет по сезону. Это же касается и остальных ребят.

Благодаря победе в Висле Евгений Климов возглавил общий зачет Кубка мира. В Куусамо он выступит в желтой майке лидера — такое ни разу не случалось с нашими прыгунами. До Климова лишь два российских спортсмена в этом виде брали медали этапов Кубка мира. Это Дмитрий Васильев, на счету которого девять личных и три командных подиума (серебро, бронза), и Павел Карелин, который завоевал серебро в сезоне-2010/11. Женщинам удавалось взять золото в сезоне-2013/14 — это сделала Ирина Аввакумова на этапе в Чайковском.

Справка «Известий» Единственная олимпийская медаль — на счету Владимира Белоусова, выигравшего золото на Играх-1968 в Гренобле. Первого успеха на чемпионатах мира добился Николай Каменский — второе место в 1962 году. Два единственных золота ЧМ в истории СССР выиграл Гарий Напалков на обоих трамплинах в 1970 году. В 1974 и 1978 годах по бронзе оказалось на счету Алексея Боровитина. В советское время бронза была также на счету Павла Кустова в 1990 году. Скрытая часть

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