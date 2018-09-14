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Норвежский лыжник признался в хранении фотографий россиян для мотивации

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Jon Olav Nesvold
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Норвежский лыжник, трехкратный обладатель Кубка мира Мартин Йонсруд Сундбю в интервью журналистам признался, что хранит на прикроватном столике фотографии лыжников сборной России.

«У каждого должны быть свои хитрости, чтобы мотивировать и зарядить энергией себя с утра», — объяснил он данное признание журналистам NRK.

Спортсмен уточнил, что хранит возле кровати фотографии Сергея Устюгова, Александра Большунова и Дениса Спицова. Издание напоминает, что они являются самыми титулованными российскими лыжниками последних сезонов.

К примеру, в марте Большунов завоевал золотую медаль в масс-старте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне.

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