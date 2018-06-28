Маркус Крамер останется еще на один олимпийский цикл

Маркус Крамер продолжит тренировать сборную России по лыжным гонкам. По информации источника «Известий» в Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), титулованный немецкий специалист договорился о новом контракте, который будет действовать ближайшие четыре года. Таким образом, 55-летний немецкий тренер будет готовить сборную России ко вторым подряд Олимпийским играм.

Своим выступлением на Играх-2018 российские лыжники очаровали всех: из 17 наград сборной команда Елены Вяльбе и Маркуса Крамера обеспечила почти половину — три серебряные и пять бронзовых медалей. Такое же количество наград отечественные лыжники завоевывали только в 1998 году. Правда, тогда пять из них были высшего достоинства. Стоит отметить, что столь убедительного результата в Пхёнчхане сборная России добилась в отсутствие своих признанных лидеров — Сергея Устюгова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина и Никиты Крюкова, не получивших приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК).

Президент ФЛГР и главный тренер сборной России Елена Вяльбе подтвердила, что Маркус Крамер продолжит работать с федерацией.

— Пока новое руководство Олимпийского комитета России (ОКР) не утвердило программу дополнительного обеспечения спортивных федераций для компенсации расходов на иностранных тренеров, — рассказала «Известиям» Елена Вяльбе. — Как только это произойдет, мы сразу продлим контракт с Маркусом Крамером и другими иностранными специалистами, которые сотрудничают с ФЛГР. Устная договоренность об этом с ОКР и тренерами у нас есть. На президиуме ФЛГР мы удовлетворительно оценили их работу и хотим продолжить сотрудничать с ними.

Помимо Маркуса Крамера, контракты с ФЛГР имеют четыре эстонских тренера: Ээро Бергман, Сергей Лопухин, Марго Пуллес и Урмас Вяльбе.

К новому сезону в группе Маркуса Крамера и его напарника, многократного чемпиона России Сергея Турышева готовятся 12 спортсменов: Евгений Белов, Андрей Краснов, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Иван Кириллов, Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Наталья Матвеева, Елена Соболева и Евгения Шаповалова. На сегодняшний день группа уже провела сборы на Мальорке, в эстонском Отепя и немецком Оберхофе.

Маркус Крамер вошел в состав тренерского штаба сборной России в сентябре 2015 года. Ранее специалист руководил юниорской сборной Германии, готовил женскую сборную Швейцарии к Олимпийским играм – 2002 (бронзовая медаль в эстафете 4х5 км), а также долгое время был личным тренером знаменитого лыжника Дарио Колонья. Под руководством Маркуса Крамера швейцарец выиграл две золотые медали Олимпийских игр – 2014 и удачно выступил на чемпионате мира – 2013 (золото в скиатлоне и серебро в классике на 50 км).

С приходом немецкого тренера в сборную России суперзвездой мирового лыжного спорта стал Сергей Устюгов. Двукратный чемпион мира перешел в группу Маркуса Крамера после ухода из ФЛГР швейцарского дуэта тренеров Рето Бургермайстера и Изабель Кнауте. Специалист нашел правильный подход к талантливому спортсмену, и результаты не заставили себя долго ждать. Сергей Устюгов выиграл самую престижную лыжную гонку «Тур де Ски – 2016/17», а спустя месяц завоевал пять медалей чемпионата мира – 2017 (два золота, три серебра).

По необъяснимым причинам Сергей Устюгов не получил приглашения на Олимпийские игры – 2018 от МОКа. Маркус Крамер назвал это событие главным разочарованием в своей тренерской карьере. Теперь тренер горит желанием в оптимальной форме подвести лыжника к Олимпийским играм – 2022, чтобы в блестящем послужном списке Сергея Устюгова появились и олимпийские награды.

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