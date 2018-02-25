Анна Нечаевская: «Наши болельщики помогли удержать бронзу эстафеты»

Главной сенсацией со знаком «плюс» на ХХIII зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане для российских болельщиков стали наши лыжники. Лишившись звездных Сергея Устюгова, Александра Легкова, Максима Вылегжанина и многих других из-за отсутствия приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК), президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе и тренерский состав во главе с Маркусом Крамером сделали ставку на молодых и малоизвестных до этого сезона спортсменов. В их число вошла Анна Нечаевская, бежавшая последний этап в бронзовой эстафете у женщин – для нашей сборной это был первый за 12 лет олимпийский подиум в этой дисциплине.

В эксклюзивном интервью «Известиям» 26-летняя лыжница рассказала, насколько неожиданным для неё стало попадание в финалисты эстафеты, реакции на эмоции Елены Вяльбе на трибунах и причинах переезда из Вологды в Татарстан.

- Вы родились в посёлке Тёплый ручей в Вологодской области. Согласно переписи населения за 2002 год, в нём проживает 569 человек. Правда, что в таких населённых пунктах все знакомы друг с другом?

- Я не знаю, сколько человек живёт сейчас в Тёплом ручье. Но, если считать всё Верховажское село, в которое входит наш посёлок, и Верховажский район, в который входит село, то получается где-то около более 5000 человек живёт в селе и около 13000 – в районе. Мама работала тренером в Вологде. А когда познакомилась с папой, переехала в Верховажье, где стала директором спортивной школы. Впоследствии я там занималась. Наше село находится примерно в 220 км от Вологды.

- Ваша мама Надежда Нечаевская в юности входила в состав сборной СССР по лыжным гонкам. Почему, имея такой статус, она решила покинуть Вологду и уехать в село?

- Любовь (смеётся). Просто папа оттуда родом. И они решили переехать к нему.

- В чём заключалась идея поставить вас на непривычный четвёртый этап в эстафете?

- Хотели организовать задел по итогам первых трёх этапов. Все понимали, что на завершающую часть тренеры всех сборных будут выставлять сильнейших лыжниц. Нам нужно было перед четвёртым этапом выигрывать по времени хотя бы у США и Финляндии. Понятно, что с Норвегией и Швецией бороться очень сложно, поэтому ориентировались на то, чтобы дотянуть до бронзы. Для этого нужен был задел к последнему этапу. Исходя из этого, тренеры поставили самых опытных девчонок на первые три этапа. Нужно было быть в группе лидеров, желательно оторвавшись от всех, кроме норвежек и шведок – в отношении них уже такой строгой задачи не было. И передо мной на последний этап не ставили целью гнаться за ними – главным было удержать преимущество над преследователями и обеспечить команде бронзу.

- Раньше доводилось бегать четвёртый этап?

- Я в первый раз бежала четвёртый этап. Раньше такого не было ни на этапах Кубка мира, ни в чемпионате мира. Всегда бегала третий этап. Но была уверенность, что справлюсь. Чувствовала, что приехала в Пхёнчхан в хорошей форме. И укрепилась в этом мнении, когда в индивидуальной гонке оказалась десятой. Это был мой лучший результат в личной дисциплине – раньше на этапах Кубка мира в своих самых успешных гонках удавалось занимать только четырнадцатое и двадцатое места. А на Олимпиаде впервые в карьере попала в первую десятку по итогам международного старта.

- Психологически было не тяжело впервые выходить на соревнование такого уровня в непривычном для себя амплуа финишёра?

- Я очень переживала накануне эстафетной гонки. Ну а что делать? Нужно бороться и отстаивать честь команды. Ты уже борешься за весь коллектив, а не за саму себя. Поэтому, когда началась гонка, все свои негативные мысли отбросила на задний план и сосредоточилась только на эстафете. Тем более, в Пхёнчхане у нас очень серьёзная поддержка болельщиков. Они были слышны по всей трассе и во время эстафеты, и во время личных гонок. Болеют наши соотечественники здесь просто потрясающе. Это помогает находить дополнительные внутренние силы на трассе, когда кажется, что уже не можешь двигаться дальше. Они помогли удержать бронзу эстафеты.

- Вы сейчас выступаете за Республику Татарстан. Почему переехали туда из Вологодской области?

- Так сложились обстоятельства. Мой молодой человек - Никита Сурков - из Татарстана. Я переехала к нему в 2016 году и стала там тренироваться. С этого сезона я уже полностью закреплена за Татарстаном.

- Никита ведь тоже лыжник?

- Да, выступает за сборную Татарстана. Правда, не знаю, будет ли он продолжать карьеру после этого сезона. У него пока не такие результаты на мировом уровне, как ему хотелось бы. Он только один раз выступал на международных соревнованиях – на мировом первенстве среди юниоров. На российских стартах Никита достаточно неплохо выступает. Но его эти результаты не устраивают. И сейчас он не хочет продолжать карьеру лыжника. Хотя для спортсмена у него молодой возраст. Не буду говорить какой, но Никита моложе меня.

- Не отговариваете его заканчивать выступления?

- А зачем уговаривать человека заниматься тем, что ему, возможно, не нравится и не приносит удовольствия? Никита мне говорил, что лучше будет поддерживать меня, помогать в спортивных делах, решать какие-то проблемы, чем заниматься делом, к которому уже не лежит душа.

- Когда планируете официально стать семьёй?

- Не знаю. Пока ничего не загадываю – как будет, так будет.

- Прерывать карьеру и заводить детей не собираетесь?

- Пока нет. Впереди чемпионат мира, который состоится через год. До него я точно не буду прерывать карьеру. Сейчас даже не думаем об этом.

- Вы закончили отделение иностранных языков Вологодского педагогического колледжа. Сколько знаете языков помимо русского?

- Лишь английский. И то не очень хорошо им владею. Закончила колледж в 2012 году, и всё забыла давно. Мама мне постоянно напоминает, что нужно учить английский, который пригодится в жизни. Но у меня почему-то к этому душа не лежит. Но, когда приходится с кем-то общаться, обнаруживается, что некоторые слова я знаю, и какие-то выражения способна понять. При этом есть у меня проблема – немного стесняюсь что-то неправильно сказать, когда надо изъясняться на английском.

- Этих знаний достаточно, чтобы общаться с Маркусом Крамером?

- Да, конечно. Я понимаю, что он говорит, когда озвучивает задания. И могу что-то у него спросить, уточнить. Маркус говорил, что специально не говорит с нами по-русски, чтобы мы выучили английский. Получается, я не учу английский, чтобы Крамер заговорил на нашем языке (улыбается). Это шутка, конечно. Я не из принципа плохо говорю на английском – просто пока не получается его выучить должным образом.

- Часто заходили в интернет и соцсети во время Олимпиады?

- Иногда заходила в интернет, чтобы пообщаться с родными и близкими. Но физически не успеваешь всем отвечать, поскольку приходило много сообщений. Постоянно писали, что все Верховажье, вся Вологда, весь Татарстан за меня болеют. Чисто физически не успеваешь всем написать слова благодарности. Конечно, хочется каждого отдельно поблагодарить. Но начинаешь писать людям – прибавляется ещё двадцать сообщений с пожеланиями удачи. Не хочется никого обидеть отсутствием внимания. Поэтому после Олимпиады напишу отдельный пост, чтобы поблагодарить всех сразу.

- Вы видели в сети видео, как Елена Вяльбе на обычной трибуне эмоционально болела за своих подопечных?

- Конечно, мелькает это видео в интернете. Я его смотрела. Очень приятно, что человек так за нас переживает. Это так мило (улыбается).

- Какие ее слова перед Олимпиадой вам особенно запомнились?

- Она говорила, что нужно бороться не только за тех ребят, которых нет на Олимпиаде, но в первую очередь за саму команду. Не поддаваться давлению и биться до конца.

- Как вы пережили период ожидания приглашения в Пхёнчхан от МОК?

- Я об этом даже не думала. Всё равно мне бы не удалось ничего изменить, если бы приглашения не было. Поэтому была готова к любому развитию событий. Целенаправленно тренировалась, готовилась к Олимпиаде и не обращала внимания на сторонние обстоятельства.

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