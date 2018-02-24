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Медведев поздравил лыжников Большунова и Ларькова с медалями ОИ-2018

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российских спортсменов Александра Большунова и Андрея Ларькова с серебром и бронзой в лыжном марафоне на Олимпийских играх в Пхенчхане. Соответствующие телеграммы опубликованы на сайте правительства.

«Ваша медаль — прекрасный подарок всем российским болельщикам, которые переживали и болели за вас. И конечно, это — результат труда ваших тренеров», — написал премьер, поздравляя Большунова.

«Вы достойно прошли марафонскую дистанцию и в борьбе с сильнейшими соперниками показали прекрасную подготовку и настоящий спортивный характер. За вашим финишным спуртом с волнением следили миллионы болельщиков», — говорится в правительственной телеграмме Ларькову.

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В субботу, 24 февраля, Большунов завоевал серебро Олимпиады на дистанции 50 км классическим стилем, Ларьков стал третьим. Выиграл гонку финский спортсмен Ииво Нисканен. Он опередил россиянина на последнем километре гонки и выиграл у него 18,7 секунды.

На Играх в Пхенчхане Большунов также выиграл бронзу в личном спринте классическим стилем. Вместе с Денисом Спицовым он стал серебряным призером Олимпиады в командном спринте свободным стилем.

В эстафете 4х10 км Большунов, Ларьков, Спицов и Алексей Червоткин завоевали серебряную медаль ОИ-2018. После соревнования Александр Большунов рассказал «Известиям» о том, что остался недоволен его итогами. На трассу он вышел вторым и обеспечил своей команде более 30 секунд отрыва, что позволило побороться за медали и завоевать 2-е место в мужской лыжной эстафете.

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