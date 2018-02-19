Большунов рассказал о серебре команды в эстафете на Олимпиаде-2018

Александр Большунов рассказал «Известиям» о завоеванной совместно с Андреем Ларьковым, Алексеем Червоткиным и Денисом Спицовым серебряной медали в мужской лыжной эстафете на зимних Олимпийских играх – 2018 в южнокорейском Пхенчхане.

На трассу Большунов вышел вторым и обеспечил своей команде более 30 с отрыва, что позволило побороться за медали и завоевать 2-е место в мужской лыжной эстафете. Своим выступлением спортсмен при этом оказался недоволен.

«Но было в ходе этапа и 40 с, которые я мог удержать. Так что нет, я недоволен», — рассказал Большунов «Известиям».

Во время старта, по его словам, команда думала только о золотой медали, за которую могла побороться. Андрей Ларьков обеспечил 18 с отрыва Большунову, когда передал эстафету, а Алексей Червоткин, несмотря на проблемы со здоровьем, «выжал из себя всё что можно, если не больше», чтобы удержать лидерскую позицию.

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Александр Большунов: «Мы могли выиграть золото в эстафете»